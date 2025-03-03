Ruslar Mersin'e akın etti, kiralar 70 bin TL'ye çıktı

Son yıllarda başta Ruslar olmak üzere birçok yabancı yatırımcının gözdesi haline gelen Mersin'deki emlak piyasasında adeta patlama yaşıyor.

Nükleer santral projesi, Ukrayna-Rusya Savaşı ve 6 Şubat depremlerinin etkisiyle sürekli göç alan Mersin’de, kiralık ve satılık daire fiyatları neredeyse İstanbul ile yarışıyor. Haber Global'den Sibel Gülersöyler'in haberine göre, 100 binden fazla Rus ve Ukraynalının yaşadığı kentteki daireler ortalama 4 milyon TL’den satılırken, Yenişehir’de ise kiralık daire fiyatları ise 70 bin TL’ye kadar çıkmış durumda.

Hem nükleer hem savaş

Yılın her günü güneş alan, tarihi ve turistik kimliğiyle dikkat çeken Mersin’e olan talebi anlatan Mersin Emlakçılar Odası Başkanı Mehmet Sinan Canpolat ise; “Mersin, aynı anda dört mevsimi yaşayabileceğiniz bir kent. Sıcak denizi, iklimi ve doğal güzellikleriyle herkesin ilgisini çekiyor. Son yıllarda özellikle Ruslar ve Ukraynalılar çok fazla gelmeye başladı. Bunun birkaç nedeni var: Birincisi, nükleer santralde çalışan Rus personel. İkincisi, Ukrayna-Rusya Savaşı’ndan kaçarak buraya gelenler" dedi.

İstanbul ile yarışıyor

Mersin’de en kötü bölgelerde bile kiraların 10 bin TL’nin üzerinde olduğuna dikkat çeken Canpolat, “Pandemi, nükleer santral, depremler, Suriyelilerin göçü ve savaşlar derken; Mersin’de konutlar doldu. Buna rağmen Mersin'de yüzde 20 oranında boş konut var. Mersin’in coğrafi yapısı nedeniyle kıyı şeridi boyunca yazlıklar yer alıyor. Bu evlerin kiraları bin dolar seviyesinde. Satılık evler ise 1+1 deniz manzaralı dairelerde 3-4 milyon TL aralığında. Fiyatlar, İstanbul ile yarışır durumda” ifadelerini kullandı.

Rusların Antalya yerine Mersin’i tercih etmelerinin sebebininin, ekonomik şartların daha uygun olmasına bağlayan Canpolat, vatandaşları dolandırıcılara karşı uyararak şöyle konuştu:

“Elektronik ilan doğrulama sistemi kiralıklarda kullanılsa da, satılıklarda henüz uygulanmıyor. Bu da dolandırıcılar için bir fırsat yaratıyor. Sosyal medyadaki ilanlara aldanmayın, evi görmeden kapora vermeyin.”

Tersine göç KKTC'ye

Mersin Emlakçılar Odası Başkan Vekili Erhan Akkuş ise son dönemde artan kira fiyatları nedeniyle Mersin'den KKTC'ye göç yaşandığına dikkat çekerek, “Rus ve Ukraynalıların bazıları memleketine geri dönerken, bazıları ise KKTC’ye göç etmeye başladı. Yabancı satışlar şu anda yüzde 20 oranında. Geçen yıl ortalama 2 bin 600 ev satıldı, ancak bunların çoğunluğu Türk vatandaşları tarafından alındı” dedi.

Yenişehir uçuşa geçti

Akkuş, kiraların en düşük olduğu bölgenin Toroslar ilçesi olduğunu belirterek, “Toroslar’da fiyatlar nispeten daha uygun. Orta sınıf ve beyaz yakalılar için geçtiğimiz senelerde kiralar 15-20 bin TL arasındayken, şu anda 25-30 bin TL’ye kadar yükseldi. Yenişehir’de ise kiralar 70 bin TL’ye kadar çıktı” açıklamasında bulundu.

Maliyetler zorluyor

Mersin Emlakçılar Odası Organize Komite Başkanı Seda Sakallı Atik de kentteki yaşam maliyetlerinin yükselmesinin yabancılar üzerinde olumsuz etkiler yarattığını söylerken, şu bilgileri paylaştı:

“Mersin’de konut kiraları ve satış fiyatları son yıllarda ciddi oranda yükseldi. Özellikle yabancı yatırımcıların artan ilgisi, fiyatları yukarı çekti. Bu durum, hem yerel halk hem de yabancılar için yaşam maliyetlerini artırdı. Enflasyonun yükselmesi, günlük yaşam masraflarını da zorlaştırdı. Rus rublesinin Dolar ve Euro karşısında değer kaybetmesi, Rus vatandaşlarının Türkiye’deki yaşam maliyetlerini karşılamasını zorlaştırdı."