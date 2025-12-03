  1. Ekonomim
  3. Rusya’da Roblox'a erişim engellendi
Rusya, dijital oyun platformu Roblox’u, aşırılık yanlısı içeriklerin yer alması ve LGBT propagandası yapılması gerekçesiyle erişime engelledi.

Dijital oyun platformu Roblox, bir ülkede daha yasaklandı. Rusya, Roblox’u aşırılık yanlısı içeriklerin yer alması ve LGBT propagandası yapılması gerekçesiyle erişime engelledi. Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumundan (Roskomnadzor), Roblox'un "çocukların ruhsal ve ahlaki gelişimini olumsuz etkileyebilecek uygunsuz içeriklerle dolu" olduğunu belirtti.

Günlük ortalama 151,5 milyon aktif kullanıcıya ulaşan Roblox, çocukları istismar etmek için platformu kullanan suçlularla ilgili endişeler nedeniyle Türkiye de dahil birçok ülke tarafından yasaklandı

