Rusya'dan tahıl koridoru kararı

Rusya, Karadeniz tahıl anlaşmasının uzatılmasına karşı olmadığını ancak bunun sadece 60 günlük bir süre için geçerli olabileceğini açıkladı.

AFP'de yer alan habere göre, Rusya'dan tahıl koridoruyla ilgili yeni açıklama geldi. Rusya, tahıl koridoru anlaşmasının 2 ay uzatılmasını kabul etti.

Bakan Akar geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Tahıl girişiminin tarafları BM, Ukrayna ve Rusya ile görüşmelerimizi sürdürüyoruz. Tüm tarafların katkısıyla tahıl girişiminin devam edeceğini temenni ediyor ve bu yöndeki çalışmalarımızı sürdürüyoruz" açıklamasında bulunmuştu.

Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle yaşanan ‘gıda krizi’ riskinin ortadan kaldırılmasına yönelik oluşturulan ‘Tahıl Koridoru’nda süre 18 Mart'ta doluyordu.