  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. Rusya'nın gübre ihracatında rekor bekleniyor
Takip Et

Rusya'nın gübre ihracatında rekor bekleniyor

Rusya Gübre Üreticileri Birliği Başkanı Andrey Guryev, bu yıl 40 milyon ton gübre ihraç ederek rekor kıracaklarını belirtti.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Rusya'nın gübre ihracatında rekor bekleniyor
Takip Et

Rusya Gübre Üreticileri Birliği Başkanı Andrey Guryev, Rus devlet kanalı Rossiya-24’e yaptığı açıklamada, Rusya’nın gübre ihracatının yüzde 75’inin dost ülkelere gerçekleştirildiğini kaydetti.

Asya’ya gübre ihracatının yüzde 60, Afrika’ya yüzde 18 ve Latin Amerika’ya yüzde 20 arttığına işaret eden Guryev, "Bu yıl 40 milyon ton gübre ihraç ederek mutlak rekoru kıracağız." dedi.

Guryev, Rusya’nın ihracat pazarlarında özellikle Kanada, ABD, Fas, Suudi Arabistan ve Çin’le rekabet ettiğine vurgu yaptı.

Rusya, Çin’in ardından yüzde 16’lık payla küresel piyasada en büyük ikinci gübre ihracatçısı konumunda bulunuyor.

New York borsası güne yatay seyirle başladıNew York borsası güne yatay seyirle başladıBorsa Haberleri

 

Mahfi Eğilmez, faiz indirimi için rakam verdi: 'Kur şoku olmaz' dediMahfi Eğilmez, faiz indirimi için rakam verdi: 'Kur şoku olmaz' dediEkonomi

 

Ekonomi
Mahfi Eğilmez, faiz indirimi için rakam verdi: 'Kur şoku olmaz' dedi
Mahfi Eğilmez, faiz indirimi için rakam verdi: 'Kur şoku olmaz' dedi
Tekel bayilerine saat uyarısı! Uymayana ağır para cezası uygulanacak
Tekel bayilerine saat uyarısı! Uymayana ağır para cezası uygulanacak
İbrahim Çeçen Vakfı, ‘Barış İpeği’ ile kültürel mirasımızı geleceğe taşıyor
İbrahim Çeçen Vakfı, ‘Barış İpeği’ ile kültürel mirasımızı geleceğe taşıyor
Asgari ücret ne kadar olacak? Hakan Güldağ, Ankara'da konuşulan rakamı açıkladı!
HAKAN GÜLDAĞ KULİS BİLGİYİ AÇIKLADI!
ASELSAN ile TUSAŞ arasında sözleşme imzalandı
ASELSAN ile TUSAŞ arasında sözleşme imzalandı
Ali Ağaoğlu isyan etti: Asgari ücret alacaksam ben 4 yıl neden okudum?
ALİ AĞAOĞLU İSYAN ETTİ: