Sabiha Gökçen Havalimanı’nda kuş sürüsü uçuşları etkiledi
Sabiha Gökçen Havalimanı apronunda bulunan kuş sürüsü nedeniyle uçaklar kısa süre iniş yapamazken , iki uçak kuş sürüsü nedeniyle pisti pas geçmek zorunda kaldı.
Hüseyin ASLIYÜCE
Edinilen bilgiye göre sabah saatlerinde Sabiha Gökçen Havalimanı pist üzeride bulunan kuş sürüsü uçuşları olumsuz etkiledi. Kuş sürüsü nedeniyle havalimanında uçuşlara 5 dakika ara verildi.
Bu nedenle havalimanına iniş yapamayan uçaklar havada tur atmak zorunda kaldı. İki uçak da pisti pas geçti. Yakıt kritiğine giren Anadolujet'in Bahreyn-Sabiha Gökçen seferini yapan uçak İstanbul Havalimanı'na yönlendirdi.
Kuşların pisten uzaklaştırılmasının ardından Sabiha Gökçen Havalimanı'nda seferler normale döndü.