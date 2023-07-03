İstanbul Havalimanı’nda yolcu rekoru kırıldı

Hüseyin ASLIYÜCE

Avrupa’nın en yoğun havalimanı olan İGA İstanbul Havalimanı, 9 günlük Kurban Bayramı tatilinin son gününde ev sahipliği yaptığı uçuşlarla ‘yolcu sayılarında’ yeni bir rekora daha ulaştı. Dün İGA İstanbul Havalimanı’nda toplam bin 642 uçuşa ve 265 bin 961 yolcu hizmet verirken açılışından bugüne kadarki en yüksek yolcu sayısına ulaştı.

İstanbul Havalimanı’nın otoparkı doldu

Kurban Bayramı tatili boyunca açık ve kapalı 40 bin araç kapasiteli İstanbul Havalimanı da yoğunluktan etkilendi. 10 bin araç kapasiteli katlı otopark dolup taşarken, açık otopark kısmında, araç kiralama ve vale hizmeti veren katlarda da yoğunluk yaşandı.

Öte yandan Ramazan Bayramı’nın son günü olan 23 Nisan 2023 tarihinde günlük bin 548 uçuş ve 244 bin 709 yolcuya ev sahipliği yapan İGA İstanbul Havalimanı, uçuş sayısında yılın ilk rekoruna kırmıştı.