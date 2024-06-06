SASA Polyester'den bedelsiz sermaye artırım kararı

SASA Polyester Sanayi A.Ş. çıkarılmış sermayesini bedelsiz olarak yüzde 700 artırarak 43.28 milyar TL'ye yükseltmeye karar verdi.

Sasa Polyester'in Kamuyu Aydınlatma Plarformu'na (KAP) yaptığı açıklamaya göre, mevcut durumda 5.41 milyar TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı iç kaynaklardan karşılanmak üzere 37.87 milyar TL artırılmış olacak.