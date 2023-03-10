Şekere bak altını al!

Evrim KÜÇÜK



Şubat son haftası itibari ile kayıplarını telafi etme çabasında olan ons altın neredeyse 1.860 dolar seviyelerini test ettikten sonra Fed Başkanı Jerome Powell’ın şahin tonlu açıklamaların etkisi güçlü kalamadı. 1.800 dolara varan fiyatlamalar ile büyük kayıplar gözlendi. Bugün ABD tarafında açıklanacak tarım dışı istihdam verisi yakın dönemli işlemlerde önemli. Ancak uzmanlar altına yatırım için diğer emtia ürünlerine özellikle de şekere bakın diyor. Yön arayışı sürerken MarketGauge'de ticaret eğitimi ve araştırma müdürü Michele Schneider, yatırımcıların altının nereye gittiğini bilmek istiyorlarsa şeker fiyatlarına daha fazla dikkat etmeleri gerektiğini söylüyor. Uzmana göre, şeker fiyatları enfl asyonun ve altının henüz zirve yapmadığı anlamına geliyor.

Şeker fiyatı COVID döneminin %120 üzerinde

ICE’de şeker fiyatları şu sıralar pound başına 0.21 dolar civarında işlem görüyor. son 6 aylık yükseliş yüzde 13 civarında. Geçen ay şeker 0.21 doların üzerinde son yılların en yüksek seviyesine çıktı. Aynı zamanda şeker fiyatları, 2020’de COVID-19 nedeniyle ördüğü dip seviyelerden yüzde 120'den fazla arttı. Buğday ve mısır gibi diğer tarımsal emtia ürünlerinin aksine şeker, kazanımlarının çoğunu korudu. Schneider, yükselen şeker fiyatlarının enfl asyonun düşmediğini gösterdiğini vurgulayarak, “Şeker her şeyin içinde, bu da küresel olarak gıda fiyatlarını yüksek tutacağı anlamına geliyor. Fed’in bu konuda yapabileceği fazla bir şey yok" diyor. Schneider, Ukrayna'nın işgali ikinci yılına girerken Hindistan'dan gelen ihracatın azalması ve arz kesintilerinin 2023'te daha yüksek şeker fiyatlarına yol açabileceğini belirterek şunları söylüyor:

"Şeker piyasası, jeopolitik sorunlarda zirveyi görmediğimizin bu temel göstergesi gibi görünüyor. Sosyal bozulmada zirveyi görmedik ve bu nedenle enfl asyonda zirveyi görmedik. Bu aynı zamanda altın ve gümüşte zirveyi görmediğimiz anlamına da geliyor."

Bakır ve kalay da enflasyonu körükler

Şeker, Schneider'in izlediği sessiz bir gösterge olsa da, daha yüksek enfl asyona işaret eden tek emtia değil. Analiste göre bakır, alüminyum ve kalay gibi çoğu endüstriyel metaldeki arz kısıtlamaları daha yüksek fiyatları desteklemeye devam edeceğini ve nihayetinde tüketicileri etkileyerek enfl asyonu yüksek tutacak.

Yükseliş için 1.775’te taban oluşturması gerekebilir

Altında dolar endeksine bağlı zayıfl ık var. Analistler sarı metal için izlenebilecek destek seviyeleri için 1.810, 1.804 ve 1.790 dolara dikkat çekiyor. Sonraki destekler 1.770 ve 1.750 seviyelerinde. İlk dirençler 1.824, 1.845 ve 1.852 seviyelerinde bulunuyor. Credit Suisse, altının 1.890- 1.900 doların üzerine hamle yapması için öncelikle 200 günlük hareketli ortalaması 1.775 dolar civarında bir taban oluşturması gerekebileceğini söylüyor. Metalin sıçrama yapması için öncelikle kendine sağlam bir zemin oluşturması gerektiğini ifaden eden Credit Suisse analistlerine göre 1.973/98 dolar seviyelerinin yeniden test edilmesi mümkün görünüyor. 1.859 dolardaki 55 günlük ortalamanın çok altındaki fiyatın 200 günlük ortalamanın üzerinde kalması, İsviçreli kuruluşa göre risk iştahındaki artışla birlikte altını yukarı taşıyabilecek bir taban oluşmasını sağlıyor.