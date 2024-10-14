Seramik devi iflasın pençesinde! Paris metrosundan, müzelere ürünleri kullanılan Türk şirket konkordato ilan etti

Seramik devi iflasın eşiğine geldi. Türkiye'nin en büyük seramik üreticisi olarak gösterilen Hitit Seramik, son yıllarda yaşadığı mali darboğazın ardından konkordato ilan etti. Mahkeme, geçtiğimiz yıllarda dünyanın en büyük 5. seramik firması olma başarısı gösteren şirket hakkında 3 ay süreyle geçici mühlet kararı verildi.

Türkiye’nin en büyük seramik üreticisiydi

Faaliyetlerine 1991 yılında başlayan ve kısa sürede Türkiye'nin en büyük seramik üreticisi haline gelen Hitit Seramik, şirketin kurucusu İbrahim Hizal'ın 2017 yılındaki ani vefatının ardından büyük sıkıntılar yaşamaya devam ediyor.,

Vergi rekortmeni olan şirket iflasın eğişine geldi

Şirket, geçtiğimiz yıllarda yakaladığı yükselişle Avrupa'nın üçüncü, dünyanın ise beşinci seramik üreticisi olma başarısı göstererek vergi rekortmenleri arasına girmişti. Buna karşın 2017 yılında göreve başlayan yeni yönetim, Türk lirasında yaşanan büyük değer kayıpları ve pandemi sürecinde başlayan ekonomi politikalarına karşı direnç gösteremedi.

Genel merkezi İstanbul'da, fabrikası ise Uşak'ta bulunan 800'ün üzerinde çalışana sahip olan dev şirket hakkında İstanbul 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, 3 ay süreyle geçici mühlet kararı verdi. Geçici mühlet kararı şirketin faaliyetlerini yürüttüğü İbrahim Hizal Holding'i ve yönetim kurulunda bulunan Sevgi Hizal, Beril ile Eylül Nehir Hizal'ı kapsayacak.

Dev seramik üreticisi konkordato ilan etti

Öte yandan, iflas öncesinde son aşama olarak bilinen konkordato süreci boyunca şirketin mali tablolarını incelemek üzere 3 kişilik konkordato komiser heyeti oluşturuldu. Yeminli Mali Müşavir-Bağımsız Denetçi Cengiz Özübek, İcra İflas Hukukunda Uzman Prof. Dr. Ali Cem Budak ve Araştırma görevlisi Buğra Kaan Çakıroğlu tarafından hazırlanacak rapor, şirketin iflas edip etmeyeceğini belirleyecek.

Şirket faizlerin ödemelerde zorluk yarattığını açıkladı

Hitit Seramik tarafından konuya ilişkin yapılan ilk açıklamada, konkordato sürecine girilmesinin temel nedenleri arasında pandemi sonrası başlayan ekonomik belirsizlik ortamı gösterildi.

Şirket yetkilileri, Avrupa Birliği’ndeki gümrük vergilerinin artmasının, TL’nin değer kaybının ve faiz oranlarının beklentilerin üzerinde seyretmesinin kısa vadeli ödemelerde zorluk yarattığını vurguladı.

Şirketten yapılan açıklama şu şekilde:

“Kamuoyunun bilgisine,

Hitit Seramik Sanayi ve Ticaret A.Ş. olarak, 1991 yılından bugüne; Türkiye geneli, Avrupa, Asya, Amerika ve Afrika kıtalarındaki iş paydaşlarımıza 600 çalışanımız ile hizmet vermekteyiz.

33 yıllık geçmişimizle, vizyoner bakış açısı ile özgün tasarımlı, kalite kriterlerinden taviz verilmemiş ürünler sunan; ilkeli üretim ve ticaret yapan marka kimliği ile tanınan, ihracat gücü kuvvetli ve bu konuda bir çok ödül almış, seramik ve porselen kaplama malzemesi üreten bir şirketiz. Türk ve dünya seramik sektörü içinde gücünü; doğru yatırımları, işbilir kadroları ve yaygın ticaret ağı ile büyütmüş olan şirketimiz her zaman hizmet ve çözüm odaklı yaklaşımları ile paydaş ilişkilerini yürütmüştür.

Ancak pandemi sonrası Avrupa Birliği ülkeleri genelinde şirket ürünlerimize uygulanan gümrük vergisinin arttırılmasını müteakip yaşanan denge değişiklikleri, son dönem ekonomideki nakit sıkışıklıkları, TL deki değer kaybı ve akabindeki faiz düzeylerinin planlanın üzerine çıkması sebepleri ile şirketimiz, kısa vadeli ödemelerde sıkıntı yaşamaya başlamıştır. Bu durum, alım satım sürecimizdeki faaliyetleri etkilemeye başlamıştır.

Pazar koşullarına uyum sağlamak, mevcut ödeme yapımızda sürdürülebilir ve çözümcü değişikliklere gitmek, bazı tedbirler almak ve yasal süreçleri devreye sokmak adına Yönetim Kurulu kararı ile yeniden yapılandırma sürecini başlatmış bulunmaktayız. Bu doğrultuda 9.10.2024 tarihi itibari ile Av. Muhammet Yusuf Arı tarafından yetkili Asliye Ticaret Mahkemesine yapılan konkordato talebimiz gereğince, mahkemece tedbir kararı alınmıştır.

Hitit Seramik A.Ş. dalgalandırdığı “Türk Markası “kimliği bayrağı ile milli bir değerdir. Yeniden yapılandırma sürecinde temel amaç; müşterilerimizin, tedarikçilerimizin ve iş paydaşlarımızın haklarını korumaktır. İşinin başında olan tüm ekibi ile birlikte, bu süreci sağlam ve kararlı adımlarla yürütecek olan şirketimiz, markamızı daha güçlü bir şekilde ileriye taşıyacaktır.”