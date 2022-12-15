Serhan Gencer: “Elektrik fiyatında 10 cent’in altı zor”

Mehmet KARA

Avrupa’da hava sıcaklıklarının bir hafta boyunca eksi 10 derece ve altında kalması halinde bir enerji arz krizinden korkuluyor. Peki Türkiye’de durum ne merkezde? Türkiye’nin önde gelen elektrik üreticilerinden Akenerji’nin CEO’su Serhan Gencer, Nasıl Bir EKONOMİ’nin sorularını cevapladı.

Türkiye’de bu kış bir enerji arz krizi riski var mı sizce?

Böyle bir beklentim yok. Tabii bir krizin olup olmayacağı kışın nasıl geçeceğiyle çok ilişkili. Eksi 10 derecenin altında 3-4 haftalık bir süre yaşanırsa Avrupa’da bir krizin yaşanacağı konuşuluyor. Aynı şey Türkiye için de geçerli olabilir. Çok dramatik bir kış yaşamadığımız sürece bir problem yaşanmayacaktır.

Serbest doğalgaz piyasasında BOTAŞ’ın konumu ne olacak?

Nasıl ki EPİAŞ’ta, elektrik piyasasında Elektrik Üretim AŞ EÜAŞ bir oyuncuysa BOTAŞ’ın da başlangıçta dominant bir oyuncu olarak yer alacağı düşünülebilir. Sonrası elindeki kontratların nasıl yenileneceği ya da evrilecegi ile alakalı. Mevzuata göre yeni kontrat yapmaması ya da mevcutları yenilememesi gerekiyor.

Türkiye nasıl gaz hub’ı olur?

Halen Rusya, İran ve Azerbaycan’dan boru ile gaz geliyor. Yarın bir gün Türkmenistan devreye girebilir. Doğu Akdeniz Havzası’ndan gaz gelecek. Libya, Mısır bunların hepsi görüşülen konular. Ancak bu şekilde ticari bir hub haline gelebilir Türkiye. Ne kadar çok girişiniz varsa o kadar fiyat sinyaliniz olur.

Avrupa’da nasıl?

Bakın Avrupa’da boru hatları ile Rus gazı geliyordu, payı yüzde 50’nin üzerindeydi. Bir de Norveç’ten gaz geliyordu. Geriye kalanın tamamı LNG. Bir boru hattı alternatifi yok. Türkiye’nin konumu aslında bu gözle baktığınız zaman oldukça iyi bir yerde. Yeter ki bir sistemin altyapısı kurulsun. Ama bir an önce özel sektörle ilgili gazın ticarileşmesi başlasın.

Peki elektrik ve gaz fiyatları nereye doğru gider?

Bir sürü parametre var. Kuralık olacak mı? Rüzgâr olacak mı? Talep tarafı ne olacak? Bakın bu seneyi 2021’in daha altında bir tüketim miktarıyla bitireceğiz. Yüzde 2-3 altında. Sanayideki daralma yüzünden talepte 3-4 aydır aşağı doğru bir gidiş var. Birçok faktöre bağlı ama sonuçta böyle. Belki 20-22 cent’lik elektrik fiyatları olmayacak. Çünkü Avrupa’da gaz fiyatları çözülmeye başladı.

Türkiye’ye etkisi ne olur?

Bizim yeni uzattığımız Gazprom’la anlaşmamız Avrupa’daki hub fiyatlarından da etkileniyor. Oradaki fiyatlar ne kadar yüksekse, o kadar etkileneceğiz. Ama kısa-orta vadede bu sistem devam eder. Mesela Türkiye’de elektrik fiyatları kısa ve orta vadede artık 10 cent’in altına pek düşmez gibi bir görüntü var ortada.

Akenerji yılı nasıl tamamlayacak?

Akenerji CEO’su Serhan Gencer, ikili anlaşmalar piyasasındaki öngörülemezlik yüzünden çok fazla işlem yapılamadığını belirterek o yüzden sadece EPİAŞ’ın gün öncesi, gün içi ve dengeleme güç piyasalarında işlem yaptıklarını söyledi. İkili anlaşmalar yapılsa da eskisi gibi yüksek volümlü olmadığını vurgulayan Gencer, “Bugün ikili anlaşma piyasası olmadığı için 1224 MW gücümüzle ne kadar enerji üretirsek tamamen EPİAŞ piyasasına veriyoruz. Finansal olarak oldukça iyi bir konumdayız, onu inkâr edemem. İlk 9 aylık finansal verilerimizi de açıkladık. Geçtiğimiz senelere göre faiz ve vergi öncesi kar rakamlarımızda iyileşme var. Zaten enerji fiyatlarının yukarıya çıktığı dönemlerde zaten bu kaçınılmaz oluyor” dedi.