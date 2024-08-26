Sermaye piyasası personelinin ‘eşit ücret’ isyanı

Hüseyin GÖKÇE / ANKARA

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Meslek Personeli Derneği, kuruluşunun 42’nci yılını kutladı. 42’nci kuruluş yıl dönümü kapsamında dernekten yapılan açıklamada, 2012 sonrası işe giren personelin ücretinin eski personelin yarısı kadar olduğuna dikkat çekildi. Bunun SPK’nın düzenleyici ve denetleyici rolüne sekte vurduğu belirtilen açıklamada, meslek personelinin denetledikleri kurumlarda çalışanların ücretlerine yakın gelir elde etmesi gerektiği vurgulandı.

Açıklamada, daha fazla yabancı yatırımcının çekilmesi için yapılacak reform ve yeniliklere katkısını güçlü şekilde sürdürmesi için güçlü, donanımlı ve yeterli sayıda uzman kadroya sahip olmasının Türkiye için elzem olduğu kaydedildi. Bu konuda meslek personelinin imkanlarının geliştirilmesine yönelik düzenlemelerin aciliyet taşıdığı vurgulandı.

SPK’da hâlen çalışanlar ve önceden çalışanların üye olduğu SPK Meslek Personeli Derneği’nden yapılan yazılı açıklamada, SPK’nın 42 yıldır yaptığı çalışmalarla bir çok özerk üst kurul için örnek teşkil ettiği bildirildi.

“Uzman kadronun kalış süresi düştü”

Bu başarının arkasında mali özerklik ve iyi okullardan mezun olan gençlerin birinci tercihi olmasının yattığı dile getirilen açıklamada, tam donanımlı personelin de büyük etkisi olduğu vurgulandı.

Buna karşılık uzman kadronun 2012’den bu yana kan kaybettiği belirtilen açıklamada, “2012 sonrasında uzmanlar için ikili bir maaş yapısı oluşmuş, aynı işi yapan yeni uzmanlar eski uzmanların yaklaşık yarısı kadar maaş almaya başlamışlardır. Bu nedenle de, 2012 öncesinde Ülkemizin güzide üniversitelerinin yeni mezunları için bir cazibe merkezi olan Kurulumuza olan talep ve mevcut Uzman Kadronun Kurul’da kalış süresi hızla düşmüştür. Daha sonraki süreçte ise Uzmanlar mali özerklikten doğan özlük haklarının önemli bir kısmını yitirmişlerdir” değerlendirmesinde bulunuldu.

“Denetlenen kurumlardakine yakın ücret verilmesi gerekir”

Sözkonusu durumun özel sektör ve kamu için yol gösterici olan SPK’nın faaliyetlerini etkin şekilde sürdürmesini etkilediğinin altı çizilen açıklamada, “Kurul’un düzenleyici ve denetleyici rolüne sekte vurmaktadır. SPK gibi büyük ve çok önemli bir piyasayı denetleyen ve düzenleyen özerk bir kurumun öncelikle özerk bir bütçeye sahip olması; yönetici ve uzmanlarına, denetlenen kurumlarda çalışanlara yakın ücret verebilmesi, onları yurtdışı eğitim ve konferans imkânlarıyla yetiştirebilmesi, etkin bir şekilde işlevlerini yapabilmeleri açısından gereklidir.” ifadeleri kullanıldı.

SPK’nın ülke ekonomisine katkıda bulunacak daha fazla finansal süreç ve enstrümanın geliştirilmesi yanı sıra, daha fazla yabancı yatırımcının çekilmesi için yapılacak reform ve yeniliklere katkısını güçlü şekilde sürdürmesi için donanımlı uzman kadroya sahip olmasının elzem olduğu dile getirilen açıklamada, meslek personeline sağlanan imkanın geliştirilmesine yönelik düzenlemelerin acil önem arz ettiği kaydedildi.