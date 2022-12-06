“Sertifikalı tohum yetiştiricisi çiftçiler ayrıca desteklenmeli”

Hüseyin GÖKÇE/ANKARA

Tohum Yetiştiricileri Alt Birliği (TYAB) tarafından düzenlenen ‘Tarımda Türkiye Yüzyılı’ Çalıştayı bugün Antalya’da başlıyor. Tarım ve Orman Bakanı Prof.Dr. Vahit Kirişci’nin de katılacağı iki günlük çalıştayda, tohum sanayicileri yanı sıra sözleşmeli üreticilerin de katıldığı yaklaşık 1200 kişi yer alacak. Çalıştaya ilişkin EKONOMİ’ye bilgi veren Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Tohumcular Birliği (TÜRKTOB) Yönetim Kurulu Üyesi Hacı Ömer Güler, sertifikalı tohum yetiştiriciliğinin ciddi bilgi birikimi istediğini belirterek, sadece sertifikalı tohum kullanımı değil, bunları üretenlerin de ayrıca desteklenmesi gerektiğini bildirdi.

Sanayici işini iyi yapanla çalışabilecek

Yetiştiricilerin destek almaya başladığında, desteği kaybetmemek adına tohum üreticisi ve sanayicisi ile iş birliği yapacak ve kendisine düşen görevleri de en iyi şekilde yerine getireceğini ifade eden Güler, “Bu şekilde tohum yetiştirme talebinde devamlılık sağlanabilecektir. Sanayici işini iyi yapan yetiştirici ile çalışma şansı bulacak ve tercih yapma hakkı elde edecektir” diye konuştu. Tohum yetiştiriciliğinin özel bilgi gerektirmesi yanı sıra özel koşullara da ihtiyacı olduğuna değinen Güler, “Desteklemeler sayesinde tohum yetiştiriciliği cazip hale geleceği için yetiştirici sayısında değişkenlik azalacak, dolayısıyla bu kitle için hizmet sağlamak kolaylaşacaktır. Desteklemelerle oluşan yetiştirici kitlesinin bilgi birikimi de artacağından tohumlukların tarla kontrollerinde tohumluk vasfını kaybetme riski azalacak, üretim yaklaşık %20 oranında artacaktır” dedi.

Bakan Vahit Kirişçi de açılışa katılacak

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci’nin yer alacağı açılışta, TYAB Başkanı Hacı Ömer Güler, TÜRKTOB Başkanı Savaş Akcan, BÜGEM Genel Müdürü Mehmet Hasdemir, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı Prof.Dr. Yunus Kılıç da konuşma yapacak. Çalıştayın ikinci gününde moderatörlüğünü Galip Umut Özdil’in yapacağı Türkiye Yüzyılında Tarım Paneli gerçekleştirilecek. Panelde, Tarım Komisyonu Başkanı Yunus Kılıç, BÜGEM Genel Müdürü Mehmet Hastemir, TİGEM Genel Müdürü Hasan Gezginç, TMO Genel Müdürü Ahmet Güldal ve TYAB Başkanı Hacı Ömer Güler birer sunum yapacaklar.