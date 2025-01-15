SGK prim ödemeleri değişti! 2025 günlük sigorta tutarları belli oldu

2025 yılı Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) sigorta prim tutarları belli oldu. Asgari ücretle çalışan gündelikçi, bakıcı ve kapıcı gibi ev hizmetleri çalışanları, part-time çalışanlar, tarım işçileri ve Bağ-Kur kapsamında sigortalı olan esnafların prim tutarları netleşti.

Gündelikçi ve ev hizmetlerinde çalışanların ödeyeceği primler

2025 yılında, asgari ücretle ayda 10 gün çalıştırılan bir gündelikçi için ödenecek prim 2.925,62 TL olarak belirlenmişken, ayda 30 gün çalışan gündelikçi, bakıcı ya da kapıcılar ise 8.776,86 TL prim ödeyecek. Geçen yıl ise bu oran, yüzde 32,5 iken, bu yıl yüzde 33,75'e çıkarıldı.

Emekli işçiler için yeni prim tutarları

Emekli işçi çalıştıranlar da prim artışından etkileniyor. 2025'te, ev hizmetlerinde ayda 10 gün emekli işçi çalıştıranlar 2.795,59 TL prim ödeyecek. Ayda 30 gün çalıştırılan emekli işçiler için prim tutarı ise 8.386,77 TL olacak.

Günlük sigorta primleri

Ayda 10 günden az çalıştırılan gündelikçiler için günlük prim tutarı 17,34 TL olarak belirlenmiş durumda. Örneğin, ayda 9 gün çalışan bir gündelikçi 156,06 TL prim ödeyecek. Ayrıca, aynı işverenin yanında 10 günden az sigortalı çalışanlar, primlerini kendileri ödeyerek 30 güne tamamlayabiliyor ve 2025'te bu tutar 8.451,79 TL olacak.

Tarım işçileri ve şoförler için primler

Tarım işçileri ve şehir içi toplu taşıma sektöründe çalışanlar da kendi primlerini ödeyerek sigortalı olabilirler. 2025'te, bu gruptan tarım işçileri 30 gün için 8.791,90 TL, şoförler ve sanatçılar ise 8.451,79 TL veya işsizlik sigortasından yararlanıyorsa 9.231,95 TL prim ödeyecekler.

Part-time çalışanların primi

Kısmi süreli veya part-time çalışanlar, eksik gün primlerini ödeyerek emeklilik haklarını kazanabiliyorlar. Bu kişilerin ödeyeceği prim tutarı, işsizlik sigortasından yararlanmayanlar için 8.321,76 TL, işsizlik sigortasından yararlananlar için ise 9.101,93 TL olacak.

Bağ-Kur ve isteğe bağlı sigorta

Esnaflar için Bağ-Kur primi 2025 yılında aylık en düşük 9.036,91 TL, en yüksek ise 67.776,89 TL olarak belirlenmiş. Ayrıca, sigortalı bir işte çalışmayanlar için isteğe bağlı sigorta primi de belirlenmiş olup, 2025 yılı itibarıyla bu tutar 8.321,76 TL olacak.

Genel Sağlık Sigortası primleri

Sigortalı bir işte çalışmayan, anne, baba veya eş dolayısıyla bakmakla yükümlü olunan sıfatı taşımayanlar Genel Sağlık Sigortası (GSS) primlerini kendileri ödeyecekler. Bu prim, 2025'te aylık 780,17 TL olarak uygulanacak. Hane içindeki kişi başına gelir, asgari ücretin üçte birinden az olduğunda ise bu primler hazine tarafından karşılanacak.