SGK uzmanı Özgür Erdursun: ‘Moralinizi bozmak istemem ancak…’

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan yeni vergi paketi düzenlemesine tepkiler devam ederken Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla dikkat çekti.

Erdursun, paylaşımında şunlara yer verdi:

“Moralinizi bozmak istememem ancak! Şirketleri zor, esnafı çok zor, çalışanı çok çok çok zor, emekliyi ise berbat günler bekliyor…”