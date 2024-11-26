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Sigara ve alkole yeni zamlar geliyor! İşte artış oranı

Türkiye Tekel Bayileri Platform Başkanı Özgür Aybaş sosyal medyadan yaptığı açıklamada sigara ve alkole zam geleceğini duyurdu. Aybaş açıklamasında "Alkollü içkilere yüzde 20-28 arası zam bekleniyor" dedi. Sigaraya da zam geleceğini bildiren Aybaş, oran vermedi.

Haber Merkezi
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Sigara ve alkole yeni zamlar geliyor! İşte artış oranı
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Sigaraya eylül ayında gelen zamların ardından bir zam haberi daha geldi. Türkiye Tekel Bayileri Platform Başkanı Özgür Aybaş sosyal medyadan yaptığı açıklamada yeni zamların yolda olduğunu ifade etti. Aybaş, alkol ve sigaraya zam geleceğini ifade etti. 

Hem alkol hem sigaraya zam yolda!

Tekel Bayileri Platform Başkanı Özgür Aybaş paylaşımında artışı "Alkollü içeceklere %20-28 arası zam bekleniyor. Sigaraya da zam var.” diyerek duyurdu.

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