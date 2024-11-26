Sigara ve alkole yeni zamlar geliyor! İşte artış oranı

Sigaraya eylül ayında gelen zamların ardından bir zam haberi daha geldi. Türkiye Tekel Bayileri Platform Başkanı Özgür Aybaş sosyal medyadan yaptığı açıklamada yeni zamların yolda olduğunu ifade etti. Aybaş, alkol ve sigaraya zam geleceğini ifade etti.

Hem alkol hem sigaraya zam yolda!

Tekel Bayileri Platform Başkanı Özgür Aybaş paylaşımında artışı "Alkollü içeceklere %20-28 arası zam bekleniyor. Sigaraya da zam var.” diyerek duyurdu.