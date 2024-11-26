EPDK'nın gizli zam kararına itiraz edildi: EMO gerekçeleri açıkladı

Enerji Piyasası Denetleme Kurulu (EPDK), "Son Kaynak Tedarik Tarifesi" düzenlenmesi ile tüketim limitlerini düşürdü. Düzenleme ile yapılan gizli zamma Elektrik Mühendisleri Odası 'ndan (EMO) itiraz geldi.

Deprem sonrası kurulan geçici konutlar haricindeki tüm meskenlerde yıllık 100 milyon kilovat saat (kWh) olan tüketim sınırını 5 bine, kamu ve özel hizmetler (ticarethane) ile sanayi kuruluşları için yıllık 1 milyon kWh olan limit 15 bine indirilen düzenleme "elektrik faturalarına gizli zam" olarak gündeme geldi.

EPDK'nın gizli zam kararına itiraz

Tebliğe göre yıllık tüketimleri bu limiti aşan aboneler, tedarikçi seçmeyip bölgelerindeki görevli perakende şirketinden enerji alıyorlarsa, tebliğ kapsamında oluşacak yüksek bedellerle faturalandırılacak.

EMO, vatandaşı zor duruma sokacak düzenlemenin iptali için Danıştay'da dava açtı.

EMO'nun açıklamasına göre tebliğ kapsamında yapılan hesaplamalarda, birim enerji bedeli ortalama 2.95 TL olarak hesaplanıyor.

Aylık ortalama tüketimi 417 kWh olan konutlar için aylık fatura, Ekim 2024 rakamlarıyla yüzde 96 artışla, 1048 TL`den 2 bin 48 TL`ye yükselecektir. Aylık ortalama tüketimi limit değerde, yani 1250 kWh`lık tüketimi olan ticarethanelerde ise fatura yüzde 8 artışla 6 bin 744 TL`ye yükselecek.

Benzer şekilde 1250 kWh tüketimi olan alçak gerilimden enerji alan sanayi kuruluşlarının faturaları da yüzde 7 artışla 6 bin 18 TL`ye ulaşacak.

EMO gerekçeyi açıkladı

Kararla birlikte belirlenen limitleri aşan abonelere her ay aynı tüketim için farklı birim fiyatlarla fatura kesilecek. Aboneler, tüketim sırasında uygulanacak tarifeyi bilemeyecek.

EMO'nun açıklamasında "Spot piyasada oluşan fahiş rakamlar yansıtılırken, enerji borsasında anlık olarak tüketici lehine rakamlar oluşması durumunda ise faturalara yansımasına engel olunmaktadır. Tüketicinin lehine oluşacak durumlara bile izin verilmemesi; uygulamaya başlanmadan yürütmenin durdurulması gerektiğini ortaya koymaktadır" denildi.