Sigaraya bir zam daha: JTI grubunda en ucuz sigara 68 TL oldu

Philip Morris sigara grubuna gelen zam sonrasında JTI sigara grubuna da 3 ile 4 TL zam geldi. Açıklanan yeni zamla birlikte JTI grubundaki en ucuz sigara 68 TL'ye yükseldi. En pahalı sigara ise 78 lira oldu.

Zam haberini Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabından duyurdu. Dündar, "Bir sigaraya daha zam geldi. JTI sigara gurubu hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.