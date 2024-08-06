  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. Sigaraya bir zam daha: JTI grubunda en ucuz sigara 68 TL oldu
Takip Et

Sigaraya bir zam daha: JTI grubunda en ucuz sigara 68 TL oldu

Philip Morris'in ardından bir sigara grubuna daha yeni zam geldi. JTI sigara grubunda en ucuz sigara 68 TL, en pahalı sigara ise 78 lira oldu.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Sigaraya bir zam daha: JTI grubunda en ucuz sigara 68 TL oldu
Takip Et

Philip Morris sigara grubuna gelen zam sonrasında JTI sigara grubuna da 3 ile 4 TL zam geldi. Açıklanan yeni zamla birlikte JTI grubundaki en ucuz sigara 68 TL'ye yükseldi. En pahalı sigara ise 78 lira oldu.

Zam haberini Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabından duyurdu. Dündar, "Bir sigaraya daha zam geldi. JTI sigara gurubu hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

Bir sigara grubuna yeni zam geldiBir sigara grubuna yeni zam geldiEkonomi
Araç satışında ‘yetki’ dönemi yolda: Piyasayı nasıl etkiler? En ucuz sıfır otomobil fiyatı ne kadar?Araç satışında ‘yetki’ dönemi yolda: Piyasayı nasıl etkiler? En ucuz sıfır otomobil fiyatı ne kadar?Otomotiv
Temmuz enflasyonu işte bu fiyatlarla hesaplandıTemmuz enflasyonu işte bu fiyatlarla hesaplandı

 

Ekonomi
Ekonominin gündemi Ekonomi Masası'nda
Ekonominin gündemi Ekonomi Masası'nda
Asgari ücretlinin alım gücü buhar oldu: 3.798 lirası eridi
Asgari ücretlinin alım gücü buhar oldu
Piyasalarda domino etkisi ağır basıyor
Piyasalarda domino etkisi ağır basıyor
İhracat elemanımız nasıl olsun (2)
İhracat elemanımız nasıl olsun (2)
2024, sanayinin iki ligi için de zor geçecek
2024, sanayinin iki ligi için de zor geçecek
Resesyon korkusu İstanbul'da devre kesti!
Resesyon korkusu İstanbul'da devre kesti!