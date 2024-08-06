Sigaraya bir zam daha: JTI grubunda en ucuz sigara 68 TL oldu
Philip Morris'in ardından bir sigara grubuna daha yeni zam geldi. JTI sigara grubunda en ucuz sigara 68 TL, en pahalı sigara ise 78 lira oldu.
Philip Morris sigara grubuna gelen zam sonrasında JTI sigara grubuna da 3 ile 4 TL zam geldi. Açıklanan yeni zamla birlikte JTI grubundaki en ucuz sigara 68 TL'ye yükseldi. En pahalı sigara ise 78 lira oldu.
Zam haberini Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabından duyurdu. Dündar, "Bir sigaraya daha zam geldi. JTI sigara gurubu hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.
Bir sigaraya daha #ZamGeldi JTI sigara gurubu hayırlı olsun pic.twitter.com/KZRsernume— EROL DÜNDAR () (TBYD BAŞKANI) (@DundarErol_) August 5, 2024