Sigorta şirketlerinin prim üretimi yüzde 89 arttı

Türkiye Sigorta Birliği (TSB), üyelerinin 2024 yılı Ocak-Nisan dönemine ilişkin verilerini paylaştı.

Buna göre, sigorta şirketlerinin toplam prim üretimi, yüzde 89’luk artışla 258 milyar 470,1 milyon TL olarak gerçekleşti. Geçen yılın aynı döneminde prim üretimi 136 milyar 734,6 milyon TL seviyesinde bulunuyordu.

Prim üretiminin 230,3 milyar TL olan bölümü hayat dışı, 28,14 milyar TL olan bölümü hayat sigortalarından geldi. Pazar payları hayat dışı sigortalarda yüzde 89,1 olurken, hayat sigortasında yüzde 10,9 olarak gerçekleşti. Geçen yılın aynı döneminde hayat dışı sigortaların payı yüzde 88,3, hayat sigortalarının payı yüzde 11,7 seviyesindeydi. Hayat dışı sigorta üretim büyüklüğü yıllık yüzde 90,9 artarken, hayat sigortasında artış yüzde 75,2 oldu.

Reel değişim oranları hayat dışında yüzde 12,4, hayatta yüzde 3,2 ve toplamda yüzde 11,3 olarak gerçekleşti.

Nisan sonu itibarıyla katılım sigortacılığı toplam prim üretimi ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 81 artışla 14 milyar 473,8 milyon TL'ye ulaştı.