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Şimşek: Cari açıktaki düşüş ekonomimizin dayanıklılığını artırıyor

Bakan Şimşek, “Cari açıktaki düşüş ve dış finansmandaki kuvvetli görünüm makro finansal istikrarımızı güçlendiriyor” açıklamasını yaptı.

Haber Merkezi
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Şimşek: Cari açıktaki düşüş ekonomimizin dayanıklılığını artırıyor
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bugün açıklanan cari işlemler verisine ilişkin sosyal medya hesabından değerlendirmelerde bulundu.

Bakan Şimşek, "Cari açıktaki düşüş ve dış finansmandaki kuvvetli görünüm makro finansal istikrarımızı güçlendiriyor, ekonomimizin dayanıklılığını artırıyor." dedi.

Şimşek, X üzerinden yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Cari açığın milli gelire oranı yüzde 1’in altına geriledi.

Ağustosta 4,3 milyar dolar ile 5 yılın aylık en yüksek cari fazlası verilirken yıllık cari açık 11,3 milyar dolar oldu. Böylece 2023 yılı mayıs ayına göre yıllık cari açıktaki düşüş 44,4 milyar dolara ulaştı.

Yılın ilk sekiz ayında portföy girişleri 24,9 milyar dolar iken banka ve reel sektörün dış borç çevirme oranları sırasıyla yüzde 167 ve yüzde 132 seviyesinde gerçekleşti.

Cari açıktaki düşüş ve dış finansmandaki kuvvetli görünüm makro finansal istikrarımızı güçlendiriyor, ekonomimizin dayanıklılığını artırıyor."

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