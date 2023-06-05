Şimşek, Gaye Erkan görüşmesi gerçekleşti

Reuters'ın haberine göre, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın TCMB başkanlığına ataması beklenen Gaye Erkan, bugün Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile bir görüşme gerçekleştirdi.

ABD'de çeşitli finans kuruluşlarında üst düzey yöneticilik yapmış olan Erkan'ın Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile de bugün görüşmesi bekleniyor.

Üst düzey bir yetkili, TCMB başkanlığı için birkaç aday olduğunu belirterek, "Ancak Gaye Erkan'ın atamasının birkaç gün içinde tamamlanacağını düşünüyorum. Erkan, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile de görüşecek, kısa süre içinde. Bir tanışma olacak" dedi.

Aynı yetkili, Erkan'ın uluslararası kredibilitesi çok yüksek olduğunu belirterek, "Türkiye ekonomisini biliyor. Dünya ekonomileri ile daha iyi entegre olma, uluslararası normları yakalamada Şimşek ile uyum içinde çalışacağından eminim. Çok zor bir görevi olacağı malum, rezervlerin durum nedeniyle özellikle" diye konuştu.

Başka bir yetkili de, "Gaye Erkan, bugün Şimşek ile görüştü" dedi. Cumhurbaşkanlığı ve Hazine konu ile ilgili bir değerlendirmede bulunmadı.