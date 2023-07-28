Şimşek: Rasyonel politikalar meyvelerini veriyor
Mayıs ayında 700 baz puana yükselen CDS’lerin 400 baz puanın altını gördüğünü belirten Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda rasyonel politikaların meyvelerini vermeye devam ettiğini söyledi.
Türkiye'nin 5 yıllık CDS'si, 398 baz puana düşerek 8 Kasım 2021'den bu yana en düşük seviyeye geriledi.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından Türkiye'nin CDS puanına ilişkin paylaşımda bulundu. Bakan Şimşek, mayıs ayında 700 baz puana yükselen CDS’lerin 400 baz puanın altını gördüğüne dikkat çekti.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda rasyonel politikaların meyvelerini vermeye devam ettiğini ifade etti.