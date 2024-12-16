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Şimşek: Vergide adaleti daha da güçlendireceğiz

Bakan Mehmet Şimşek, vergide adaletin daha da güçlendirileceğini söyleyerek, maliyenin kartelleşme eğiliminin yüksek olduğu sektör ve firmalara başlattığı inceleme için, "Piyasadaki hâkim gücünü kötüye kullananlara fırsat vermeyeceğiz" dedi.

Haber Merkezi
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Şimşek: Vergide adaleti daha da güçlendireceğiz
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kayıt dışılığa yönelerek vergi üzerinden rekabet avantajı sağlanmasına müsaade edilmeyeceğini ve vergide adaletin daha da güçlendirileceğini söyledi.

Bakan Şimşek X hesabından "Maliyeden kartelleşme eğiliminin yüksek olduğu sektör ve firmalara inceleme" haberine ilişkin olarak yaptığı açıklamada, "Piyasadaki hâkim gücünü kötüye kullanan, kazançları ile vergi beyanları arasında tutarsızlık bulunan işletmelere yönelik denetimlerimizi artırıyoruz. Kayıt dışılığa yönelerek vergi üzerinden rekabet avantajı sağlanmasına müsaade etmeyeceğiz, vergide adaleti daha da güçlendireceğiz” dedi.

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