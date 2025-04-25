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Mehmet Şimşek: Yıl sonunda enflasyon, TCMB’nin tahminlerine uygun gerçekleşecek

Bakan Şimşek, vatandaşın, piyasa uzmanları ve reel sektörün beklentilerini gösteren TCMB verilerini yorumlarken, “Yıl sonunda enflasyonun TCMB’nin tahmin aralığında gerçekleşeceğini öngörüyoruz” dedi.

Haber Merkezi
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Mehmet Şimşek: Yıl sonunda enflasyon, TCMB’nin tahminlerine uygun gerçekleşecek
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, TCMB tarafından açıklanan sektörel enflasyon beklentilerini yorumladı. Şimşek, “Enflasyon beklentilerinde geçtiğimiz aya göre sınırlı artış olsa da yıllık bazda kayda değer bir iyileşme gerçekleşti” derken, yıl sonunda enflasyonun TCMB’nin tahminlerine uygun gerçekleşeceğini söyledi.

Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı değerlendirmede şunları söyledi:

“Enflasyon beklentilerinde geçtiğimiz aya göre sınırlı artış olsa da yıllık bazda kayda değer bir iyileşme gerçekleşti.

12 ay sonrası enflasyon beklentisi hanehalkında son bir yılda 17 puan, reel sektörde 15 puan ve piyasa katılımcılarında 10 puan geriledi.

Yurtiçi ve küresel son dönem gelişmelerinin ekonomimize yansımalarını sınırlamaya yönelik gerekli tüm adımlar atılmaktadır.

Uyguladığımız program sayesinde güçlenen makroekonomik temellerin yanı sıra sıkılaşan finansal koşullar ve emtia fiyatlarındaki düşüş dezenflasyon sürecini destekleyecektir.

Yıl sonunda enflasyonun TCMB’nin tahmin aralığında gerçekleşeceğini öngörüyoruz.”

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