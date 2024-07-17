Siyah incirde hasat ve ihracat tarihi belli oldu

Türkiye’nin en kaliteli incirlerinin yetiştiği Aydın’da üreticileri incir hasadı telaşı sararken, incirde hasat ve ihracat tarihleri de belli oldu. Tüm semavi dinlerde kutsal meyve olarak tanımlanan, düşük kalorisiyle diyetlerde tavsiye edilen taze incirde hasat zamanı başladı. Aydın’da yetişen sarılop türü taze incir ve İngiliz Kraliyet Ailesinin sofralarını süsleyen Bursa Siyahı olarak tanımlanan siyah incir için ilk kesim ve ihraç tarihleri belli oldu. Geçtiğimiz 12 Temmuz’da hasat, 13 Temmuz’da ise ihracatına izin verilen sarılop incirden sonra, siyah incirde kesim tarihi 21 Temmuz, ihraç tarihi ise 22 Temmuz olarak belirlendi.

"22 Temmuz'da ihraç edilecek"

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada “Bölgemizde üretimi yapılan Bursa Siyahı ve Sarılop çeşidi Taze İncir Kesim ve İhraç Tarihlerini Belirleme Komisyonu tarafından Aydın İli ve İlçelerindeki emsal teşkil edecek bahçelerde yapılan incelemeler sonucunda, komisyon üyelerinin incir bahçelerinde ve incir meyveleri üzerinde yapmış olduğu fiziksel incelemeler sonucuna göre sarılop çeşidi taze incirin 12 Temmuz tarihinde kesimine ve 13 Temmuz tarihinde ihracatına, siyah taze incirin ise 21 Temmuz tarihinde kesimine ve 22 Temmuz tarihinde de ihracatına karar verilmiştir” ifadeleri yer aldı.