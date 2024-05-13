SoftBank Group, 227,6 milyar yen net zarar açıkladı

Japonya'da enerji, finans, yatırım ve iletişim sektörlerinde hizmet veren SoftBank Group, 2023 mali yılı içinde ocak-mart döneminde 231,1 milyar yen (1,48 milyar dolar) net kar elde etti. Nisan 2023-Mart 2024 mali yılı genelinde ise 227,6 milyar yen (1,46 milyar dolar) net zarar kaydetti.

2021 mali yılında 1,7 trilyon yen, 2022 mali yılında ise 970,1 milyar yen net zarar açıklayan firmanın net zararı böylece son 3 yılın en düşük seviyesine gerilemiş oldu.

Firmanın satış gelirleri 2023 mali yılında yüzde 2,8 artışla 6,76 trilyon yene (43,3 milyar dolar) yükselirken, toplam yatırım kaybı 559,3 milyar yene (3,58 milyar dolar) indi.

Toplam yatırım kaybı 2022 mali yılında 835,1 milyar yen olarak kaydedilmişti.

Firmanın Baş Finans Direktörü Goto Yoşimitsu, "Yaklaşık iki yıl önce yaşadığımız büyük kayıplardan bu yana önemli bir toparlanma kaydettik. Bundan sonra rakamların pozitif alanda kalması için elimizden geleni yapacağız." ifadelerini kullandı.