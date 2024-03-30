Son 1 yılda hisse senedine 2.24 milyar $ yabancı geldi

Şebnem TURHAN

Seçim sonrasında geçen yıl haziranda yeni ekonomi ve Merkez Bankası yönetiminin göreve gelişiyle birlikte en çok beklenen yabancı yatırımcı oldu. Yabancı yatırımcılar dönem dönem hisse ve devlet iç borçlanma senetlerinde yüklü alımlar yapsa da istenilen seviye bir türlü yakalanamadı. Merkez Bankası verilerine göre geçen hafta yabancı yatırımcılar hisse senedinde net 428.85 milyon dolar alım yaparak 8 Aralık 2023 haftasından bu yana en yüksek alımlarını gerçekleştirdi. 29 Mart ile biten haftada ise borsa oldukça dalgalı bir seyir izledi ama bankacılık, holdingler ve ulaştırma endeksi pozitif ayrıştı. Bu endeksler yabancının tercih ettiği hisseleri de içerdiği için 29 Mart ile biten haftada da yabancı akımının sürmesi muhtemel. Yabancının bir haftada payını en çok değiştirdiği hisselerin başında ise Mia Teknoloji ile Yapı Kredi geldi.

Yılbaşından itibaren hissede alıma döndü

Yabancı yatırımcılar 15 - 22 Mart haftasında hisse senedi piyasasında üst üste beş haftalık satışın ardından net alıcı konumunda yer alırken, tahvil piyasasındaki çıkış ise sürdü. Söz konusu hafta içerisinde hisse senedi piyasasında 428.85 milyon dolarlık bir yabancı girişi olurken, tahvil piyasasında ise repo işlemleri hariç toplam 103.8 milyon dolarlık yabancı satışı gerçekleşti. Yılbaşından bu yana bakıldığında hisse senedi piyasasındaki yabancı hareketliliği 410 milyon dolarlık satıştan 19.6 milyon dolarlık sınırlı bir alıma dönerken, tahvil piyasasında ise repo işlemleri hariç toplam 112.4 milyon dolarlık bir yabancı çıkışı olduğu görüldü. Yabancılar yılboyu 58.3 milyon dolarlık da şirket borçlanma senetleri alımı yaptı. Böylece 2024 yılında toplam 34 milyon dolarlık menkul kıymet satışı gerçekleştirdi yabancı yatırımcılar.

Son 1 yılda 4.17 milyar dolarlık giriş

Son bir sene içerisindeki kümülatif veriye bakıldığında ise hisse senedi piyasasında toplam 2.24 milyar dolar, bono piyasasında ise repo işlemleri hariç toplam 1.85 milyar dolarlık bir yabancı girişi ön plana çıkıyor. 63.2 milyon dolarlık şirket borçlanma senetleri de göz önüne alındığında yabancı yatırımcı son 1 yılda TL menkul kıymetlere 4.17 milyar dolarlık giriş yaptı. Hisse senedi piyasasında yabancıların payı 22 Mart itibariyle yüzde 37,3 olurken önceki haftada bu oran yüzde 36,3 seviyesindeydi. 28 Mart itibariyle ise borsada yabancı yatırımcı oranı yüzde 37,9 seviyesine yükseldi.

BİST100 22-28 Mart’ta yüzde 0,35 geriledi

22 Mart haftasında yabancı girişine ayrıntılı bakıldığında endeksin yüzde 3,2 yükseldiği haftada en çok para girişi görülen hisseler Mavi, Mia Teknoloji, Koç Holding olurken en çok para çıkışı olan hisseler de Akbank, Migros, Anadolu Grubu Holding olmuştu. 22 Mart -28 Mart’ta BİST100 yüzde 0,35 geriledi. Bu tarihlerde borsadaki hisselerin 218’inde yabancı yatırımcının net değişimi pozitif yönde oldu. Yani toplam 528 hissenin yüzde 41,2’sinde yabancı yatırımcı net giriş yaparken 13 hissede değişim yaşanmadı, 297 hissede ise yabancı yatırımcı net satış gerçekleştirdi. 22-28 Mart arasında yabancı yatırımcının net değişiminin en çok olduğu hisse Mia Teknoloji olarak öne çıktı. 22 Mart’ta Mia Teknoloji’de yabancı yatırımcının halka açık hisseler içindeki payı yüzde 9,36 iken 28 Mart kapanışta yüzde 16,36’ya çıktı. 700 baz puanlık artış yaşandı. İkinci sırada ise Yapı Kredi bulunuyor. 22 Mart’ta Yapı Kredi hisselerinde yabancı payı yüzde 39,98 seviyesindeyken 28 Mart’ta yüzde 43,31’e yükseldi. Şeker GYO’da yüzde 0,26’dan yabancı payı yüzde 2,54’e çıkarken, Kuzey Boru’da yüzde 0,47’den yüzde 2,71’e artış yaşandı. Kartal Yenilenebilir Enerji’de de yüzde 0,32’den yüzde 2,30’a, Baydöner’de yüzde 0,91’den yüzde 2,83’e, Berkosan Yalıtım’da yüzde 0,6’dan yüzde 2,36’ya yükselen yabancı yatırımcı payı Koç Holding’te de yüzde 64,54’ten yüzde 66,29’a çıktı.

En yüksek net negatif değişim Batı Ege GMYO

Yabancı yatırımcının 22-28 Mart arasında net değişiminin en çok negatif olduğu hisse ise Batı Ege GMYO oldu. Yüzde 18,07 olan halka açık hisseler içindeki yabancı payı 28 Mart’ta yüzde 4,54’e geriledi. Akdeniz Yatırım Holding’te yüzde 7,92’den yüzde 2,11’e inen yabancı payı, Ulusal Faktoring’te yüzde 7,75’ten yüzde 2,52’ye düştü. Gıpta Ofis Kırtasiye’de yüzde 8,72 olan pay yüzde 4,09’a inerken, Makim Makine’de yüzde 5,23’ten yüzde 1,72’e gerileme yaşandı. Gersan Elektrik’te yüzde 4,79’dan yüzde 1,56’ya, Metemtur’da yüzde 4,47’den yüzde 1,45’e, Oncosem’de yüzde 16,56’dan yüzde 13,64’e, Arzum’da ise yüzde 4,54’ten yüzde 1,85’e indi.