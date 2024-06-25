SON DAKİKA: Asgari ücrete ara zam yapılacak mı? AK Parti'den net açıklama

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, CNN Türk yayınında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

AK Parti'de değişim süreci

AK Parti'deki değişim sürecine ilişkin konuşan Hamza Dağ, "Bayramdan önce istifa süreci oldu. Sahadaki değerlendirmelerle 7 tane daha il başkanı değişti. Seçimlerden sonra değerlendirme çalışmalarımız devam ediyor. İl il ilçe ilçe çalışmalarımız sürüyor. AK Parti hem kendi içinde hem de ülkede sonuna kadar göstermiş bir parti" dedi.

Tartışmalı sokak hayvanları yasası

Tartışmalı sokak hayvanları yasa tasarısı ile ilgili de konuşan Dağ, konuyla ilgili son bir toplantının daha yapılacağını belirtti. Dağ, "Çözüm konusunda değişik fikirler var. Biz bu sorunun çözümü konusunda adımlar atacağız. İnce eleyip sık dokuyoruz. Her kesimin görüşüne önem veriyoruz" şeklinde konuştu.

Yeni vergi düzenlemesi

Yeni vergi düzenlemesine ilişkin son bilgileri aktaran Hamza Dağ, "Yansıyan bilgileri bakanlık yalanlıyor. Burada da çok somutlaşan bir şey yok. Yurt dışı harç pusuluyla ilgili çalışmaların devam ettiği bana söylendi. Doğrudan vergileri artıracak bir düzenleme sürecine gitmemiz gerekiyor. Bir reform noktasında bazı adımlar atılacak. Milletimiz müsterih olsun. Ekonomi yönetimimiz ne yaptığını biliyor. Orta Vadeli Program çerçesinde süreç yürütülüyor" ifadelerini kullandı.

Asgari ücrete ara zam yapılacak mı?

Asgari ücrete ara zam yapılıp yapılmayacağı sorusuna da yanıt veren Dağ, "Burada artık esas mücadelemiz enflasyonu düşürmek noktasında. Haziran'dan itibaren de enflasyondaki düşüşü görmeye başlayacağız. Temmuz ayında asgari ücretle ilgili bir sürecin olmayacağını söyleyebilirim" dedi.

Siyasette normalleşme süreci

Siyasetteki normalleşme sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Hamza Dağ, "Birileri ev ödevi verecek biz de yapacak değiliz. Müzakere etmezseniz çözemezsiniz. Biz diyalog noktasında bir şeye bugün de açık olduk, daha önce de açıktık. Diyalog sürecinden Kılıçdaroğlu rahatsızdı. Bizim ittifakımız bellidir. Masa üstünde ayrı üstünde farklı altında farklı değildir. Bu ittifak sadece seçim kazanmak için değil bu ülkenin ve coğrafyadaki süreçlerde duruş koymaktadır" ifadelerini kullandı.