Son dakika... Asgari ücrette ikinci toplantı başladı

Kritik Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ikinci toplantısı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda başladı. Komisyonda, işçi tarafını TÜRK-İŞ konfederasyonu, işveren tarafını ise TİSK konfederasyonu temsil ediyor. TÜRK-İŞ, önceki komisyon çalışmalarında olduğu gibi, 4 asgari ücretli işçiyi komisyon üyesi olarak bildirdi.

Bu toplantıda üçüncü toplantının zamanlaması ve öncesinde tarafların çeşitli temaslarıyla bir sonuca ulaşılması yönündeki girişimlerle, karar sürecinin tamamlanmasına yönelik işaretler izlenecek.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, ilk toplantının ardından yaptığı konuşmada, "İşçi temsilcileri, işveren temsilcilerinin görüşlerini dinliyoruz. Ekonomik göstergeleri de titizlikle değerlendiriyoruz. Enflasyon oranı, satın alma gücü, iş gücü piyasasının ihtiyaçları gibi konuları detaylı şekilde analiz ederek işçi ve işveren tarafını gözeterek adil asgari ücretin belirlenmesini ümit ediyoruz" şeklinde ifade etmişti. TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar ise, toplantıda herhangi bir rakam konuşulmadığını söylemişti.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) verilerine göre, Türkiye'de yaklaşık 7 milyon kişi asgari ücretle çalışıyor.

Ekonomik verilerin sunulması bekleniyor

Toplantıya TÜİK, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret bakanlığı gibi kuruluşlardan istenen ekonomik ve teknik verilerin sunulması bekleniyor. Toplantıda ayrıca görüşme takviminin belirlenmesi de değerlendirilecek. Önceki yıllarda da çalışmanın hızla sonuçlandırılması, geniş takvime ve yıl sonuna bırakılmaması yönünde girişimler olmuş ancak başarılamamıştı.

Ücret seviyesi telaffuzu beklenmiyor

Komisyonda işçi tarafını temsil eden TÜRK-İŞ’in Başkanı Ergün Atalay, işveren ya da hükümet tarafı 2025’te uygulanacak ücret seviyesine yönelik bir tutar telaffuz etmeden herhangi bir öneri sunmayacaklarını, gerçekleşen ya da beklenen enflasyonu dikkate almadan, geçinme ücreti olabilecek bir ücret seviyesine erişmek için çalışmaları zorlayacaklarını belirtmişti. İşveren ya da hükümet kanadından da bu toplantıda bir seviye önerisinin gelmesi beklenmiyor.

Ücret seviyesine yönelik spekülasyonlar

Asgari ücretin 2025 yılı seviyesine yönelik çeşitli görüş ve spekülasyonlar da devam ediyor. Bu tutarların genellikle aylık 23 bin TL ile 25 bin TL arasında yoğunlaşması dikkat çekiyor. Hükümet kanadından da hem Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hem de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan tarafından, enflasyondaki gelişmeler, ekonomik programın, ayrıca işveren maliyetlerinin dikkate alınacağı bir yaklaşım içinde olacakları yönünde mesajlar gelmişti.

Asgari ücret doğrudan 7 milyon dolayında kişiyi ilgilendiriyor. Gelişmiş ekonomilerde asgari ücret en temel koruma aracı olarak, toplam çalışan sayısının küçük bir kısmını ilgilendirirken, son yıllarda Türkiye’deki yüksek enflasyon nedeniyle bozulan dengeler nedeniyle çalışanların çok büyük bir kısmının ücreti haline geldi. Çeşitli araştırmalara göre Türkiye’de çalışanların yüzde 40’ından fazlası asgari ücret alıyor. Komşu ücret denilen, asgari ücretten az bir tutarda yüksek ücret alanlarla birlikte bu oranın yüzde 60’lara yaklaştığı yönünde çalışmalar bulunuyor. (Mehmet KAYA/ANKARA)

Mevcut asgari ücret 17 bin 2 lira

Asgari ücret, halen bir işçi için aylık brüt 20 bin 2 lira 50 kuruş, kesintiler düştüğünde net 17 bin 2 lira 12 kuruş olarak uygulanıyor.

Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 23 bin 502 lira 94 kuruş. Bunun 20 bin 2 lira 50 kuruşunu brüt asgari ücret, 3 bin 100 lira 39 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 400 lira 5 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.

Asgari ücret nasıl belirleniyor?

Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor.

Komisyon, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı tarafından toplantıya çağrılıyor ve yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında teamül üzerine aralık ayında dört kez toplanıyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar veriyor.

Oyların eşitliği halinde komisyon başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.