Son dakika... Çalışan emekliye 5 bin lira ikramiye ödemesi ve asgari ücret toplantısı için net tarih

Çalışan emekliye 5 bin lira ikramiyenin ne zaman hesaplara yatacağı merak konusu. 2024 yılı için bir yıllık belirlenecek asgari ücretin ne kadar olacağı merak ediliyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 3. toplantısının tarihi henüz net değil ancak kulislerde asgari ücret hareketliliği yaşanıyor.

Asgari ücret ne zaman açıklanacak?

NTV canlı yayınında paylaşılan kulis bilgisine göre, çarşamba günü Kabine Toplantısı öncesi işçi ve işveren tarafının Beştepe’de bir araya gelmesi ve sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın her iki tarafı yanına alarak yeni asgari ücreti açıklaması bekleniyor. Açıklamanın perşembe gününe kalabileceği de kaydediliyor.

Asgari ücret belli oldu mu?

Asgari ücrette ağır basanın oranın yüzde 50 olduğu ifade ediliyor. Bir başka deyişle asgari ücrete yüzde 50’lik zamda asgari ücret 17 bin 103 lira olacak.

Asgari ücrete bu yıl tek zam yapılacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, temmuzda ikinci bir toplantı yapılmayacağını söyledi. Bakan Işıkhan, “İkinci zamma gerek olmayacak diye düşünüyoruz. Tüm parametreler iyi gidiyor" açıklaması yapmıştı.

Çalışan emekliye 5000 TL ikramiye ne zaman ödenecek?

Milyonlarca emeklinin gözü kulağı TBMM’ye çevrildi. Torba kanun teklifinin görüşmelerine bugün itibarıyla devam edilecek. Çalışan emekliye 5 bin lira ikramiye için görüşmelerin, bu gece saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor. Perşembe ya da en geç cuma günü çalışan emekliye 5 bin lira ikramiyenin ödenmesi bekleniyor.