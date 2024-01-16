Son dakika… En düşük emekli maaşı ne kadar oldu (2024 en düşük emekli maaşı, taban emekli aylığı)

Yıllık enflasyonun Ocak ayı başında belli olmasıyla birlikte memur, memur emeklisi, SGK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarına yapılacak zam oranı kabaca belirlenmiş oldu.

Emekli maaşları arasındaki fark kapandı mı?

Yıllık yüzde 64,77 olarak açıllanan enflasyon üzerinden yapılan hesaba göre; memur ve memur emeklisi maaşlarındaki artış yüzde 49,25'lik oldu. Fakat SSK ve Bağ-Kur emeklisinin zam oranı 37,57'de kalmıştı. Bunun üzerine kamuoyunda emekliler arasında oluşan yaklaşık 12 puanlık farkın kapatılması için talepler dile getirilmeye başlandı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabine toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada, “Nispeten daha düşük artış alan SSK ve Bağ-kur emeklisi aylıklarına yüzde 5 daha artış yapacağız. SSK ve Bağ-Kur emeklilerimizin artışı yüzde 42,6’ya yükseliyor” açıklamasında bulundu. (Yüzde 37,57 altı aylık enflasyon farkına eklenen 5 puan ile yüzde 42,57 zam)

En düşük emekli maaşı ne kadar oldu?

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasının devamında milyonlarca emekliyi ilgilendiren haberi de verdi. Geçen yıl seyyanen zamla 5500 TL’den 7500 TL’ye çıkarılan en düşük emekli aylığı 10000 TL’ye yükseltildi.

Fakat en düşük emekli aylığının 10000 TL’ye yükseltilmesi tartışmaları da beraberinde getirdi. Aralık ayında kök maaşı 6500 TL olan bir emeklinin taban aylık 7500 TL olduğu için eline 7500 TL geçiyordu. Son zamla birlikte bu kapsamdaki emeklilerin eline 10000 TL geçeceği için zam oranı yüzde 33'te kalmış oluyor. Aralık ayında 7501 TL alan emeklinin maaşına ise yüzde 5’lik ek artışla birlikte toplam yüzde 42.57 zam yapılacak. Aralıkta 7501 TL alan emeklinin yeni maaşı 10694 TL olacak.