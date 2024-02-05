Son dakika... ENAG ocak ayı enflasyon rakamlarını açıkladı

Akademisyenlerin ve ekonomistlerin bağımsız biçimde oluşturduğu Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG), ocak ayı enflasyon araştırmalarının sonucunu açıkladı.

ENAG verilerine göre, Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE) ocak ayında yüzde 9,38 arttı. E-TÜFE’nin son 12 aylık artışı da yüzde 129,11 olarak gerçekleşti.

TÜİK alt grupları gösterge olarak alındığında en fazla yükseliş yüzde 16,42 ile giyim ve ayakkabı kaleminde gerçekleşti. En az aylık artış ise yüzde 0,00 ile sağlıkta oldu.

2024'ün ilk enflasyon verisi

Yılın ilk ayına ilişkin enflasyon verileri TÜİK tarafından açıklandı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ocak ayında yüzde 6,70 artarken, yıllık TÜFE 64,86'ya yükseldi. Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ocakta yüzde 4,14 arttı, yıllık bazda yüzde 44,20 oldu.

Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup yüzde 40,62 ile giyim ve ayakkabı oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 92,27 ile lokanta ve oteller oldu.

Aylık bazda en çok artış sağlıkta...

Ana harcama grupları itibarıyla 2024 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre en az artış gösteren ana grup yüzde -1,61 ile giyim ve ayakkabı oldu. Buna karşılık, 2024 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 17,68 ile sağlık oldu.

Endekste kapsanan 143 temel başlıktan 2024 yılı Ocak ayı itibarıyla, 8 temel başlığın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 4 temel başlığın endeksinde değişim olmadı. 131 temel başlığın endeksinde ise artış gerçekleşti.

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, 2024 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 6,85, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 6,85, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 67,68 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 59,60 olarak gerçekleşti.

Ekonomistlerin ocak ayı enflasyon beklentisi

AA Finans anketine katılan ekonomistler, ocak ayında TÜFE'nin yüzde 6,84 artacağını tahmin ediyordu. Ekonomistlerin ocak ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre, yıllık enflasyonun yüzde 65,07'ye çıkacağı hesaplanıyordu.