Son dakika... Enflasyon verileri açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ocak ayı enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre, Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık yüzde 64,86, aylık yüzde 6,70 arttı. Medyan beklenti, aylık yüzde 6,62, yüzde 64,76 artış olacağı yönündeydi. Ekonomistler, asgari ücret artışı ile yönetilen fiyat ve otomatik vergi ayarlamalarının Ocak ayında enflasyon eğiliminin yeniden yükselmesine yol açacağını öngörmüştü. Seçim sonrasına ötelenilen yönetilen fiyat ayarlamaları ve geçen yıldaki düşük baz nedeniyle yıllık enflasyonun ilk yarıda yükselişini sürdürebileceğini ifade ediliyor.

TÜİK'in yayımladığı bülteninde yer alan detaylar şöyle:

TÜFE'deki (2003=100) değişim 2024 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 6,70, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 6,70, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 64,86 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 54,72 olarak gerçekleşti.

Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup yüzde 40,62 ile giyim ve ayakkabı oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 92,27 ile lokanta ve oteller oldu.

Ana harcama gruplarına en yüksek artış sağlıkta

Ana harcama grupları itibarıyla 2024 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre en az artış gösteren ana grup yüzde -1,61 ile giyim ve ayakkabı oldu. Buna karşılık, 2024 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 17,68 ile sağlık oldu.

Endekste kapsanan 143 temel başlıktan (Amaca Göre Bireysel Tüketim Sınıflaması-COICOP 5'li Düzey) 2024 yılı Ocak ayı itibarıyla, 8 temel başlığın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 4 temel başlığın endeksinde değişim olmadı. 131 temel başlığın endeksinde ise artış gerçekleşti.

Özel kapsamlı TÜFE göstergesi yıllık yüzde 67,68

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, 2024 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 6,85, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 6,85, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 67,68 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 59,60 olarak gerçekleşti.

ÜFE yıllık yüzde 44,20

Yİ-ÜFE (2003=100) 2024 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 4,14, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 4,14, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 44,20 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 47,35 artış gösterdi.