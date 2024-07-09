SON DAKİKA: İşçi kesiminden KİT yönetim değişikliğine ağır eleştiri

TÜRK-İŞ, HAK-İŞ ve DİSK, vergi alanındaki taleplerini açıklamak için düzenlediği basın toplantısının açılışında konuşan Ergün Atalay, 19 KİT’in yönetim yapısının değiştirilmek istendiğini ve 7 yönetim kurulu üyesinin 4’ünün Hazine ve Maliye Bakanlığı temsilcisinden oluşması, yönetim kurulu başkanının da Hazine temsilcileri arasından seçilmesinin planlandığını söyledi.

Atalay, bu durumun stratejik KİT’leri parça parça satmak, uluslararası tekellere teslim etmek anlamına geldiğini söyleyerek, ayrıca, sözkonusu alanları bilmeyen yöneticilerin yönetim yapması anlamına geldiğini belirterek, “19 KİT için çalışma yapılıyor. Türkiye Kömür İşletmeleri, ETİ maden, BOTAŞ, TEDAŞ, TPAO, TCDD, Çaykur.. Ne yapılcak, yönetim kurulunu 7 kişi yapacağız 4’ü Hazine’den, 3’ü ilgili bakanlıktan olacak. Hazine, Enerji Bakanlığını, Ulaştırma Bakanlığını idare edecek. Hazine bürokratı elektrikten ne anlar, madenden ne anlar. Bununla ilgili toplumun tereddütü var, KİT’lerdeki işçilerin tereddütü var” dedi.

“Bunlar bizi köle zannediyor, maraba zannediyor”

Konuşmasının devamında, “Yeteri kadar ekonomik sıkıntı var. Bir de bu meşeyle ilgili olmasın” diyen Ergün Atalay, ana amacın özelleştirme olduğunu söyleyerek, “Yıllarca itiraz ettik. Şimdi, bunları gene bir özelleştirelim deniyor. Enerji silah gibi, gıda silah gibi, kritik. Bu ülkede beraber yaşıyoruz. Ne oluyor, bitiyor biliyoruz. Geçmişte kamu ücretlerde öncüydü, ortalama iyi bir ücret oluyordu. Şimdi ne oluyor? Özel sektörün kazandığı para ortada. Bunlar bizi köle, maraba zannediyor. Üç konfederasyon görevimizi noksansız yapmak zorundayız” dedi.

“Evde ekonomik kriz varsa o evde huzur yoktur, nefes alamıyoruz”

Ekonomik zorlukların maliyetinin ücretlilere yıkılmaması gerektiğini tekrarlayan Ergün Atalay, “Yok vergi yapalım, bahşişten vergi alalım. Bu yetkiyi önceki maliye bakanına verseydiniz o da yapardıBizim üzerimizden ellerini çeksinler, bizim üzerimizden ekonomiyi düzeltmenin imkanı yok. Nefes almakta zorlanıyoruz. Evde ekonomik kriz varsa o evde huzur yoktur.” dedi.