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  3. SON DAKİKA... İşsizlik ödeneği ve Kısa Çalışma Ödeneği ödemelerinin tarihi belli oldu
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SON DAKİKA... İşsizlik ödeneği ve Kısa Çalışma Ödeneği ödemelerinin tarihi belli oldu

Son dakika haberi... Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "İşsizlik ödeneği ve Kısa Çalışma Ödeneği ödemelerini 28 Mart’ta gerçekleştiriyoruz" dedi.

Haber Merkezi
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SON DAKİKA... İşsizlik ödeneği ve Kısa Çalışma Ödeneği ödemelerinin tarihi belli oldu
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Sosyal medya hesabından açıklama yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, şu ifadeleri kullandı:
"İşsizlik ödeneği ve Kısa Çalışma Ödeneği ödemelerini 28 Mart’ta gerçekleştiriyoruz. Sistemde hesap bilgileri bulunan vatandaşlarımızın ödemeleri bankalar üzerinden, hesap bilgisi bulunmayan vatandaşlarımızın ödemeleri ise PTT aracılığıyla gerçekleştirilecek.

Sosyal devlet anlayışıyla sunduğumuz tüm hizmetlerimizle vatandaşlarımızın yanındayız."

Ekonomi
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