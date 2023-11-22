Son dakika: Metal işkolunda toplu sözleşmede uzlaşma yok, arabulucu ve grev süreci başladı

Mehmet KAYA

Özel sektörde en kapsamlı grup toplu sözleşmesi olan metal işkolu sözleşme görüşmelerinde resmi müzakere süreci tamamlandı ve taraflar ücret konusunda uzlaşamadığı için uyuşmazlık tutanağı tutuldu. Taraflar, önceki görüşmelerde çok sayıda sosyal ve idari maddede uzlaşma sağladı.

Toplu sözleşme görüşmelerinde daha önceki oturumlarda varılan uzlaşmayla çalışma hayatında ilk kez sözleşme dönemine dahil ancak görüşme devam ettiği için ücret artışı olmayan aylar için brüt 4 bin 750 TL avans nitelikli ücret artışı yapılması sağlanmıştı.



Toplu sözleşme süreci yasa gereği bu aşamadan sonra arabulucu ve sonrasında da grev-lokavt ve bu yola da gidilmezse hakem süreçlerine gidecek. Diğer yandan tarafların bu süreçlerin herhangi bir aşamasında uzlaşabiliyor. Görüşmelerin asgari ücret belirlenmesi sonrasında hızlanması bekleniyor.

İşverenin teklifi belli oldu, işçi talebinden oldukça uzak

Toplu sözleşme görüşmelerinde 22 Kasım günü yapılan görüşmede uyuşmazlık tutanağı tutulmasının ardından TÜRK-METAL sendikası yaptığı yazılı açıklamada, MESS’in üç yıllık sözleşme imzalanması ve birinci 6 ay için yüzde 35, diğer 6 aylık periyotlar için TÜFE oranında artış önerdiği belirtildi. Sosyal haklara ise 1. yıl için yüzde 65, 2 ve 3. yıllar için de TÜFE oranı kadar artış teklif edildiği ayrıca bazı esnek çalışma modellerinin sözleşmeye eklenmesiyle halen uygulamada olan işçilere tamamlayıcı sağlık sigortası uygulamasının kaldırılmasını istediği belirtildi.



İşçiler ise birinci altı ayda toplamda yüzde 119,05’e denk gelecek şekilde ücret ve sosyal haklarda iyileştirme talep ediyor. Bu kapsamda saatlik ücreti 65 TL’nin altında olanların bu seviyeye çekilmesi (yüzde 2,23), bunun üzerine tüm saat ücretlerine yüzde 80 artış yapılması, 20 yılla sınırlı olmak üzere her kıdem yılı için saat ücretlerinde 3 TL artışla masaya oturulmuştu. İşçiler sosyal haklar için ise ilk yıl için yüzde 150 artış istenmişti.

TÜRK-METAL açıklamasında işveren kanadının uzlaşmaz tutum izlediği ileri sürülerek, ekonomik koşullar ve enflasyon nedeniyle hayatın her geçen gün pahalandığı, geçim sıkıntısının devam ettiği belirtildi. Açıklamada çalışma barışına vurgu yapılarak, arabulucu sürecinde de uzlaşma sağlanamazsa “meşru ve demokratik” eylemler yapacakları kaydedildi.

Türkiye’nin büyük sanayi kuruluşlarının önemli bir kısmı, ihracatçı sektörler ve 145 bin işçiyi ilgilendiriyor

Metal işkolundaki grup toplu sözleşmeleri, 196 işverene bağlı 145 bin 33 işçiyi kapsıyor. İşyerlerine göre yapılan gruplamaya göre, 1. grup İşyerlerinde 96 bin 050 işçi, 2. grup işyerlerinde 32 bin 576 işçi, 3. grup işyerlerinde ise 16 bin 407 işçi çalışıyor. Grup toplu sözleşmesi kapsamında Türkiye’nin en büyük 100 sanayi kuruluşu içinde yer alan 16, ilk 50 kuruluş arasında yer alan 13 firma bulunuyor. Bu firmalar, otomotiv, beyaz eşya, elektronik, demir-çelik gibi önemli ve ihracatçı sektörlerde faaliyet gösteriyor.