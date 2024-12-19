SON DAKİKA... Türk-İş asgari ücret talebini açıkladı: 29 bin 583 TL

ANKARA (EKONOMİ)

Milyonlarca çalışanın nefesini tutarak beklediği Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun üçüncü toplantısı bugün yapıldı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın başkanlık ettiği üçüncü toplantıda, işveren heyetinin başkanlığını TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç, işçi heyetinin başkanlığını ise TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar yaptı. Komisyonun 5 kişilik işçi heyetinde aşçı, kuaför, taşeron işçi ve basın mensubu yer aldı.

Üçüncü toplantıda rakam konuşulmadı

Toplantının ardından açıklamalarda bulunan Ramazan Ağar, üçüncü toplantıda da rakam konuşulmadığını açıkladı. Ağar, önümüzdeki hafta asgari ücrette rakam ve sonucun geleceğini düşündüklerini söyledi. Ağar, dördüncü toplantının tarihinin de belli olmadığını belirtti.

Türk-İş talebini açıkladı: 29 bin 583 TL

Ancak asgari ücret tespit sürecinde bir son dakika gelişmesi yaşandı. Türk-İş, asgari ücret için talep ettikleri rakamı açıkladı.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu’na çalışanlar adına katılan asgari ücretli işçiler, Komisyon'un üçüncü toplantısında da resmi bir teklif gelmemesi üzerine talep ettikleri ücreti Türk İş yönetimine sundular. Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, sunulan teklifi basın mensuplarının önünde açarak okudu. Atalay, yüzde 45’lik enflasyonun yanı sıra yüzde 20’lik refah payı ile birlikte işçilerin taleplerinin 29 bin 583 lira olduğunu söyledi.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısının ardından basın toplantısı düzenleyen Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, sendika olarak bugüne kadar herhangi bir rakam açıklamadıkları için çok eleştirildiklerini söyledi.

Rakam açıklamanın kolay olduğunu ancak bunu işveren ve hükümet tarafından beklediklerini kaydeden Atalay, asgari ücretin belirleme yönteminin antidemokratik olduğunu belirtti.

Bugün 12 Eylül’den kalan bir yapının bulunduğunu, Türk-İş dışında diğer sendikaların da komisyonda temsil edilmesi gerektiğini düşündüklerini söyleyen Ergün Atalay, toplantılara katılırken diğer sendikaların da görüşlerini aldıklarını aktardı.

2024’ün kendileri ve ülke için zor olduğunu, 2023’ün de aynı şekilde zor geçtiğini hatırlatan Atalay, kamudaki savunma sanayi, ulaşım, iletişim gibi sektörlerdeki ücretlerin de asgari ücret seviyesinde olduğunun altını çizdi.

Bundan 1.5 yıl önce sendikalı işçiler için imzaladıkları toplu sözleşmelerde herkesin memnun olduğu bir sözleşme yaptıklarını ancak daha aradan bir ay geçmeden alım gücünün düştüğünü bildiren Atalay, son 30 senenin sadece 6’sinde komisyonun belirlediği ücrete imza attıklarını vurguladı.

"Şu anda asgari ücretin alım gücü 11 bin lira düzeyine düştü"

Komisyon toplantısına katılan işçi temsilcilerin geçinemediklerini birinci ağızdan anlattıklarını söyleyen Atalay, “Ülkedeki kira artışı, doğalgaz, pazardaki sebze meyve , eğitim giderleri, geçim şartları ortada. Şu anda asgari ücretin alım gücü 11 bin lira düzeyine düştü. Geçim ücreti oldu. Katılımcılar, bu seviyeyle 1 hafta geçinmelerinin mümkün olmadığını muhataplarına anlattılar” diye konuştu.

Kamuoyunda akademisyenler dahil asgari ücretle ilgisi olmayanların yorumlar yaptığını, Türk-İş’i itibarsızlaştırmaya çalışanların olduğunu anlatan Ergün Atalay, siyasi partiler dahil asgari ücret için 50 bin liradan 28 bin liraya kadar geniş bir yelpazede rakamların konuşulduğunu hatırlattı.

Bakan Şimşek'e: Nefes aldıracak geçim ücreti açıklayın da mutlu olalım

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in ülkenin iyiye gittiğini ve çalışanların bundan pay alacağını söylediğine vurgu yapan Atalay, “Madem iyiye gidiyorsa nefes aldıracak geçim ücreti açıklayın da mutlu olalım diyoruz” dedi.

Basın toplantısının sonunda, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'na katılanlar imzalı olarak talep ettikleri rakamları kapalı bir zarfla Türk İş Başkanı Ergün Atalay’a verdiler.

Zarfı basın mensuplarının önünde açan Atalay işçilerin taleplerini, yüzde 45’lik enflasyonun üzerine yüzde 20’lik refah payı eklenerek 29 bin 583 lira olarak açıkladı.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun bundan sonraki toplantısında işveren kesimi teklifini masaya getirecek. Türk-İş, talep edilen rakamın altında bir öneriye imza atmayacağını duyurdu.