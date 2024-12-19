Prof. Dr. Cem Kılıç: Asgari ücret ikili mutabakatla çıkacak gibi görünüyor

TOBB ETÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cem Kılıç TÜRK-İŞ’in asgari ücret teklifini değerlendirdi.

Cem Kılıç, TÜRK-İŞ’in yüzde 45 enflasyon ve yüzde 20’lik refah payı ile birlikte sunduğu 29 bin 583 TL’lik teklifi için “İlk kez böyle bir tablo ortaya çıkıyor. Sabahki toplantı için beklentimiz bir rakamın ortaya çıkmasıydı. Olmadı. Rakam çıkmadı. Bugün yüzde 45 enflasyon ve yüzde 20 refah payı istediler. Önümüzdeki hafta TİSK buna karşı bir rakam getirecek. Bu yıl ikili mutabakatla yani hükümet ve işveren ile bir asgari ücret çıkacak gibi görünüyor” yorumunda bulundu.

"İlk kez böyle bir durum ortaya çıkıyor"

NTV canlı yayınına bağlanan Prof Dr. Cem Kılıç, asgari ücret konusunda nabzı tutmaya çalıştıklarını dikkat çekerek, "İlk kez böyle bir durum ortaya çıkıyor. Daha önce bu toplantılar, Bakanlıkta ya da işçi ve işveren sendikalarında yapılır ve biterdi. Bugün aslında bizim sabah 11.30’daki toplantıdan beklentimiz bir rakamın ortaya çıkmasıydı. Çünkü dün Bakan Işıkhan, taraflarla ayrı ayrı bir araya geldi ve rakam söylemelerini istedi. Olmadı. Rakam çıkmadı. Bugünkü toplantıda TÜRK-İŞ temsilcisi Ramazan Ağar, refah payı ile birlikte yüzde 45’lik yani enflasyonda bir yandan makul olarak nitelendirmişti. Bunun bilgisini almıştık. Şu açıklanan rakam aslında orada işaret edilmiş." dedi.

"30 yıl içerisinde sadece 6 kere üçlü mutabakatla rakam belirlenmiş"

Prof. Dr. Kılıç, TİSK'in de işçinin karşısına rakam geitreceğini belirterek, "Açıklanan rakam tabi ki yüzde 45 üzerine yüzde 20, yani 29 bin 583 lira. Tabi işverenlerin buna karşılık önümüzdeki hafta işveren tarafı TİSK, buna karşı bir rakam getirecek. Ama sonuçta arada bir uzlaşı sağlanamaz ise daha önceki yıllarda olduğu gibi 30 yıl içerisinde sadece 6 kere üçlü mutabakatla rakam belirlenmiş" dedi.

"2025 asgari ücreti için ikili bir mutabakat görünüyor"

2025 asgari ücretinin belirlenmesinde bu yıl farklı olacağını vurgulayan Cem Kılıç, "Bu sene de sadece ikili bir mutabakatla, yani hükümet ve işveren kesiminin bir araya geleceği ve imzalayacağı şekilde bir rakam çıkacak gibi gözüküyor" ifadelerini kullandı.

"Asgari ücrette dördüncü toplantıyı bekleyeceğiz"

Asgari ücrette rakam konusundaki uzlaşma için önümüzdeki haftaya işaret edildiğini ifade eden Prof. Dr. Kılıç, "Bugünkü toplantısı sonrasında yine önümüzdeki hafta başı diye bakanlık yetkilileri tarafından söylenmişti. Dördüncü toplantıyı bekleyeceğiz. Bu toplantı sonrası rakam ortaya çıkacaktır. Burada önemli olan çalışanların refahının sağlanması, enflasyonun olduğu dönemlerde bu tip müzakereler tabi ki zorlu geçer. Biz bunu başından beri söylüyoruz. Enflasyonun düşük olduğu dönemlerde bu pazarlıkları gayet iyi yapabilirsiniz. Ki öyle de oldu. Bu senenin bu şekilde geçeceği bekleniyordu. Ama rakamın ortaya çıkmamasından dolayı TÜRK-İŞ’in özellikle asgari ücretli çalışan arkadaşlardan aldığı bilgilerle onların istekleri ile bir rakam açıklanması konusu ilk kez oldu. Bugün TÜRK-İŞ tarafı ‘Artık karışmayacağız. Kendilerini bir konfederasyon binasında baş başa bırakacağız. Düşünsünler, belirlesinler zarfın içerisine koysun’ demişti. Onu da olduğu gibi açıkladılar" dedi.

Asgari ücretin son toplantısında neler bekleniyor?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 4. toplantısından beklenntilerin ne olacağı ile ilgili soruya da Cem Kılıç şu yanıtı verdi:

"Dördüncü toplantı için bakanlık taraflara çağrıda bulunacak. Bu toplantıda taraflar katılacak. İşveren karşı teklifini masaya getirecek. Eğer bir anlaşma sağlanamaz ise o gün daha önceki yıllarda olduğu gibi TÜRK-İŞ toplantının devamına katılmayacak. Ve muhtemelen toplantıyı terk edecektir. Daha sonrasında hükümet ve işveren bu konuda bir noktaya gelirse onlar rakamı açıklayacaklardır."