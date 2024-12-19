SON DAKİKA... TÜRK-İŞ asgari ücret toplantısı sona erdi: Kritik zirve öncesi yeni açıklama
Son dakika haberi... TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplanmadan önce yapılan TÜRK-İŞ toplantısının ardından açıklama yaptı. TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, "Her şeyimiz hazır. Kısa süre içerisinde sonuçlandırırız diye umuyorum" dedi.
Türk-İş, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 3'üncü toplantısı öncesinde asgari ücret gündemiyle bu sabah 09.00'da Başkanlar Kurulu'nu topladı.
Türk-İş Başkanı Ergün Atalay başkanlığında toplanan kurulda Türk-İş'e bağlı sendikaların görüşü alındı. Bu görüşlerin de Asgari Ücret Tespit Komisyonu 3'üncü toplantısında komisyona iletilmesi bekleniyor.
"Her şeyimiz hazır"
TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, toplantı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Ağar, "Her şeyimiz hazır. Kısa süre içerisinde sonuçlandırırız diye umuyorum. Karşı tarafın adımına göre tavrımızı alacağız" dedi.
İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2025'te geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında ilk toplantısını 10 Aralık, ikinci toplantısını ise 16 Aralık'ta gerçekleştirmişti.
Komisyon, üçüncü toplantısını Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın başkanlığında bugün saat 11.30'da yapacak.