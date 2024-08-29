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SON DAKİKA... UKOME'de kabul edildi: İstanbul'a 2 bin 500 yeni taksi geliyor

SON DAKİKA HABERİ: İstanbul'da bugün yapılan UKOME toplantısıyla taksi sorununun çözülmesi adına önemli bir adım atıldı. Toplantıda yeni taksi sistemi ve taksi sayısının artırılmasına yönelik teklif oy çokluğu ile sağlandı. Bu kararla birlikte megakente 2 bin 500 yeni taksi geliyor.

Haber Merkezi
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SON DAKİKA... UKOME'de kabul edildi: İstanbul'a 2 bin 500 yeni taksi geliyor
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İstanbul'un taksi konusunda beklenen adım atıldı. Uygulama tabanlı taksi uygulaması UKOME'de onaylandı.

İBB UKOME Toplantısı, 1453 Çırpıcı Sosyal Tesisleri'nde yapıldı. Toplantıda, İBB'nin 2 bin 500 yeni taksinin hizmete alınmasını içeren 'Uygulama Tabanlı Taksi Taşımacılığı Sistemi'nin oy birliğiyle kabulüne karar verildi.

Uygulama kapsamında hizmete girecek 2 bin 500 yalnızca İBB lisanslı dijital taksi çağırma uygulamalarıyla hizmet vererek yoldan yolcu alamayacağı, ödemelerin kredi kartı ve İstanbulkart ile alınacağı; taksi renk ve tasarımının yolcuların dijital taksileri tercih edebilecek şekilde yapılacağı belirlendi.

Uygulama detaylarının İBB Meclisi'nde de görüşülerek, İBB tarafından yürütülecek taksi ihaleleri ve uygulama tarihinin belirleneceği öğrenildi.

İmamoğlu: 2 bin 500 yeni taksi İstanbul’a hayırlı olsun

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu karar sonrası "2 bin 500 yeni taksi İstanbul’a hayırlı olsun. Uygulama Tabanlı Taksi Sistemi ile çağdaş, güvenli, erişilebilir, denetlenebilir, şeffaf ve teknolojik bir taksi sistemine geçiyoruz. Uzun çabalar sonucu UKOME'de bu teklifimize destek veren bütün bileşenlere teşekkürler" paylaşımını yaptı.

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