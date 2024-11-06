Sosyal konut projesinde ihale tarihleri belirlendi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın (TOKİ) sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesinin hız kesmeden devam ettiği belirtildi.

Bugün itibarıyla 250 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında tüm sosyal konutların ihale tarihlerinin belirlendiği bilgisi verilen açıklamada, "Herkes için konut, insanca yaşam ve ekonomik olarak ulaşılabilir konut hedefimizle geleceğin Türkiye'sini güvenle inşa ediyoruz." ifadesi kullanıldı.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olan 250 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamındaki tüm konutların ihale tarihlerinin belirlendiğini açıkladı.