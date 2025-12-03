S&P Türk şirketlerinin kredi notunu değerlendirdi: Faiz indirimiyle değişebilir

S&P Global Ratings, Türk şirketlerinin 2026 yılı kredi notları görünümüne ilişkin raporunu yayınladı.

Kuruluş raporunda, Türk şirketlerin kredi kalitelerinin 2025'te zayıfladığı ve 4 yüksek notlu şirketin notların negatif adımlar görüldüğü kaydedildi. "Bu kararlarda devam eden ekonomik koşul zorlukları ve bazı şirketlere özel nedenler etkili oldu" denildi.

1 Aralık tarihli değerlendirmede bununla birlikte şirketlerin notlarına ilişkin ek negatif baskıların gelecek yıl için sınırlı olduğu vurgulandı. Sadece 1 şirketin not görünümünün negatif olduğu kaydedildi.

"Faiz indirimiyle iyileşme bekliyoruz"

S&P, "Yüksek faiz oranları Türk şirketler açısından en önemli kredi notu unsuru olmaya devam edecek. Politika faizinde beklenen indirimlerle trendlerde iyileşme bekliyoruz" yorumunda da bulunuldu.

Değerlendirmede ayrıca S&P'nin not verdiği şirketlerin ekonomik zorluklara karşın dirençli karlılıklarını korumalarının beklendiği vurgulandı. "Birçok şirketin likidite profilleri güçlü, 2028'e kadar kayda değer bir refinansman ihtiyaçları görünmüyor" denildi. Şirket bilançolarında ek zayıflama beklenmediğinin altı çizildi.