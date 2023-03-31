S&P, Türkiye'nin not görünümünü 'negatif'e çekti

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P Global, Türkiye'nin kredi notunu teyit ederken, görünümünü aşağı yönlü revize etti.

S&P Global'den yapılan açıklamaya göre, uzun dönem kredi notu "B" olarak teyit edildi.

Kredi notunun görünümü "durağan"dan "negatif"e revize edildi.

S&P Global, negatif görünümün, Türkiye'nin kredibilitesine yönelik savunulamaz olarak kabul ettikleri parasal, mali ve ekonomik politika ortamlarından kaynaklanan riskleri yansıttığını belirtti.

Kurum değerlendirmesinde, 2022 yılı için açıklanan düşük merkezi hükümet açığına rağmen, Türkiye için diğer genel kamu sektörü risklerinin artığını belirtti.

S&P Global, şubat ayındaki depremlerin ardından yeniden yapılanmanın, Türkiye'nin GSYH'sinin yüzde 12'si kadar iç ve dış finansman gerektireceğini öngörüyor.

Olumsuz senaryo

Derecelendirme kuruluşu, Türkiye'nin notu ile ilgili olumlu ve olumsuz senaryolar belirtti. Olumsuz senaryoda; Türkiye'nin finansal istikrarı veya kamu maliyesi üzerindeki baskının daha da artması durumunda, potansiyel olarak yenilenen kur değer kaybıyla bağlantılı olarak notların düşürülebileceği belirtildi.

Olumlu senaryo

Olumlu senaryoda; para ve finans sektörü politikalarının öngörülebilirliği ve etkinliği artarken, başta Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) net döviz rezervleri olmak üzere, ülkenin ödemeler dengesi pozisyonu güçlenirse notların yükseltebileceğine işaret edildi.

Yıl sonu dolar beklentisi 24 lira

S&P Global, Türkiye'nin bu yıl yüzde 2,1 büyüdükten sonra, gelecek yıl büyümesini yüzde 2,8'e, 2025'te yüzde 3,4'e çıkarmasını bekliyor.

İşsizlik oranı için beklenti bu yıl yüzde 11,5 olurken, gelecek yıl yüzde 10,4, sonraki yıl yüzde 10,2'ye ineceği öngörülüyor.

Enflasyonda bu yıl yüzde 44,6 seviyesi görüldükten sonra, gelecek yıl yüzde 22,4'e, 2025 yılında yüzde 12,0'ye kadar gerileme olabileceği tahmin edildi.

S&P Global'in dolar/TL için beklentisi ise bu yıl sonunda 24,00, gelecek yıl sonunda 27,00 oldu.