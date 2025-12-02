SPK listeyi güncelledi: 143 şirket halka arz onayı bekliyor!
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), ilk halka arz başvurusu yapan şirketlere ilişkin listeyi güncelleyerek, onay bekleyen şirket sayısının 143’e ulaştığını duyurdu.
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) listesine göre, halka arz onayı için Kurul'a başvuran şirket sayısı 143’e ulaştı.
Başvuru yapan 143 şirketin 15’i Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO) ve 5’i Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı (GSYO) olduğu görüldü.
2023 yılından kalan üç şirket de listedeki yerini koruyor.
Bu şirketler Multinet, Yes Oto Kiralama ve Ekim Turizm olup, başvurularını geri çekmedikleri görüldü.
|İLK HALKA ARZ BAŞVURUSU
|Başvuru Tarihi
|1
|Multinet Kurumsal Hizmetleri AŞ
|17.10.2023
|2
|Yes Oto Kiralama ve Turizm Yatırımları AŞ
|23.10.2023
|3
|Ekim Turizm Ticaret ve Sanayi AŞ
|14.12.2023
|4
|Meysu Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ
|17.01.2024
|5
|Teknik Yapı Teknik Yapılar Sanayi ve Ticaret AŞ
|9.02.2024
|6
|Çimko Çimento ve Beton Sanayi Ticaret AŞ
|20.03.2024
|7
|ACACIA Maden İşletmeleri AŞ
|3.04.2024
|8
|Arf Bio Yenilenebilir Enerji Üretim AŞ
|5.04.2024
|9
|Kırlıoğlu Kimya Sanayi ve Ticaret AŞ
|26.04.2024
|10
|Üçay Mühendislik Enerji ve İklimlendirme AŞ
|29.04.2024
|11
|Golda Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ
|30.04.2024
|12
|Formül Plastik ve Metal Sanayi AŞ
|2.05.2024
|13
|Metropal Kurumsal Hizmetleri AŞ
|26.06.2024
|14
|Flo Mağazacılık ve Pazarlama AŞ
|3.07.2024
|15
|Ata Turizm İşletmecilik Madencilik San. ve Dış Tic AŞ
|12.07.2024
|16
|Empa Elektronik Sanayi ve Ticaret AŞ
|22.07.2024
|17
|Eston Yapı AŞ
|22.07.2024
|18
|Orzaks İlaç ve Kimya Sanayi Ticaret AŞ
|24.07.2024
|19
|Akhan Un Fabrikası ve Tarım Ürünleri Gıda Sanayi Ticaret AŞ
|30.07.2024
|20
|Saat ve Saat Sanayi ve Ticaret AŞ
|2.08.2024
|21
|Netcad Yazılım AŞ
|9.08.2024
|22
|Ekinciler Demir ve Çelik Sanayi AŞ
|3.09.2024
|23
|Soho Giyim ve Enerji AŞ
|3.09.2024
|24
|Best Brands Grup Enerji Yatırım AŞ
|4.09.2024
|25
|Yeşil Global Enerji AŞ
|4.09.2024
|26
|X Koren Elektrik AŞ
|6.09.2024
|27
|Gentaş Kimya Sanayi ve Ticaret Pazarlama AŞ
|17.09.2024
|28
|Kardemir Çelik Sanayi AŞ
|19.09.2024
|29
|Elin Elektrik İnşaat Müşavirlik Proje Taahhüt Ticaret ve Sanayi AŞ
|23.09.2024
|30
|Quick Sigorta AŞ
|25.09.2024
|31
|Şa-Ra Enerji İnşaat Ticaret ve Sanayi AŞ
|30.09.2024
|32
|Beta Enerji ve Teknoloji AŞ
|2.10.2024
|33
|İsvea Seramik ve Banyo Ürünleri Sanayi AŞ
|5.10.2024
|34
|Hakan Faydasıçok Çelik AŞ
|8.10.2024
|35
|Albayrak Hazır Beton Sanayi ve Ticaret AŞ
|15.10.2024
|36
|Masfen Enerji AŞ
|16.10.2024
|37
|Metgün Enerji Yatırımları AŞ
|16.10.2024
|38
|Kapeks Kimya Sanayi AŞ
|17.10.2024
|39
|Özpet Plastik Global Sanayi Ticaret AŞ
|25.10.2024
|40
|Karesi Polyester ve Petrokimya Sanayi AŞ
|28.10.2024
|41
|Bewen Enerji AŞ
|31.10.2024
|42
|Cevher Jant Sanayii AŞ
|31.10.2024
|43
|Saytek Medikal ve Plastik Sanayi Ticaret AŞ
|1.11.2024
|44
|Altun Gıda AŞ
|4.11.2024
|45
|Ekici Süt Gıda Tarım Hayvancılık Sanayi ve Ticaret AŞ
|4.11.2024
|46
|Aksa Elektrik Perakende Satış AŞ
|6.11.2024
|47
|Çitlekçi Mağazacılık AŞ
|11.11.2024
|48
|Teknika Plast Teknik Kalıp Sanayi ve Ticaret AŞ
|11.11.2024
|49
|Haver Farma İlaç AŞ
|15.11.2024
|50
|Kale Araştırma Geliştime AŞ
|3.12.2024
|51
|Türker Vangölü Enerji Yatırım AŞ
|4.12.2024
|52
|Club Jolly Turizm ve Ticaret AŞ
|5.12.2024
|53
|Pürsan Pigment Ürünleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
|12.12.2024
|54
|Kisan İnşaat Mühendislik Sanayi ve Ticaret AŞ
|13.12.2024
|55
|Anadolu Mikronize Kimya Sanayi ve Ticaret AŞ
|23.12.2024
|56
|Aksam Otogong İç ve Dış Ticaret AŞ
|26.12.2024
|57
|Milk Academy Süt Ürünleri Sanayi ve Ticaret AŞ
|26.12.2024
|58
|İntetra Teknoloji ve Bilişim Hizmetleri AŞ
|27.12.2024
|59
|Makel Elektrik Malzemeleri Sanayi ve Ticaret AŞ
|27.12.2024
|60
|BİEM İlaç Sanayi ve Ticaret AŞ
|28.12.2024
|61
|Zebrano Mobilya Teknolojileri AŞ
|28.12.2024
|62
|DBE Elektrik Mühendislik Proje ve Danışmanlık AŞ
|30.12.2024
|63
|Hür Çelik Sanayi ve Dış ticaret AŞ
|30.12.2024
|64
|Deniz Eko Enerji ve Geri Dönüşüm AŞ
|31.12.2024
|65
|Fide Konserve Gıda Sanayi AŞ
|31.12.2024
|66
|NMT Lojistik AŞ
|31.12.2024
|67
|Büyük Hekimoğulları Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ
|15.01.2025
|68
|Eti Elektrometalurji AŞ
|17.01.2025
|69
|Namet Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ
|25.02.2025
|70
|Esasburda Turizm ve İnşaat Sanayi Ticaret AŞ
|14.03.2025
|71
|Net Global Endüstriyel Yatırımlar AŞ
|14.03.2025
|72
|Özova Tarım AŞ
|14.03.2025
|73
|PTTEM Teknoloji ve Elektronik Hizmetleri AŞ
|21.03.2025
|74
|Efor Gübre Madencilik Sanayi Ticaret AŞ
|26.03.2025
|75
|Efg Elektrik Enerji AŞ
|27.03.2025
|76
|Fiba Faktoring AŞ
|27.03.2025
|77
|Konelsis Enerji Elektronik Kontrol Sistemleri AŞ
|14.04.2025
|78
|Vaden Otomotiv Sanayi ve Ticaret AŞ
|14.04.2025
|79
|İnfina Mühendislik AŞ
|16.04.2025
|80
|Akademi Çevre Entegre Atık Yönetimi Endüstri AŞ
|18.04.2025
|81
|Doga Sigorta AŞ
|25.04.2025
|82
|Sector Tarım Kimya Gıda Pazarlama Sanayi ve Ticaret AŞ
|29.04.2025
|83
|Özseç Beton Madencilik İnşaat Sanayi Ticaret AŞ
|30.04.2025
|84
|Beyoğlu Çikolata Sanayi Ticaret AŞ
|2.05.2025
|85
|Panda Alüminyum AŞ
|9.05.2025
|86
|Separ Plastik Sanayi ve Ticaret AŞ
|9.05.2025
|87
|Baytuna Grup Yatırım Sağlık Turizm Sanayi ve Ticaret AŞ
|12.05.2025
|88
|Özlem Tarım Ürünleri AŞ
|13.05.2025
|89
|Sanat Ambalaj Sanayi ve Ticaret AŞ
|13.05.2025
|90
|İz Baskı Sanayi ve Ticaret AŞ
|15.05.2025
|91
|Trakya Elektrik Dağıtım AŞ
|15.05.2025
|92
|Turk Oluklu Mukavva ve Ambalaj Sanayi AŞ
|16.05.2025
|93
|Kuzuoğlu Su Ürünleri Sanayi ve Ticaret AŞ
|21.05.2025
|94
|RePie Yatırım Holding AŞ
|18.07.2025
|95
|Proline Pvc Plastik AŞ
|25.07.2025
|96
|Adra Holding AŞ
|1.08.2025
|97
|Borsan Kablo Elektrik Aydınlatma İnşaat Sanayi ve Ticaret AŞ
|1.08.2025
|98
|Demes Kablo Sanayi ve Ticaret AŞ
|1.08.2025
|99
|Kutup Yenilenebilir Enerji Üretim AŞ
|2.08.2025
|100
|Joy Game Oyun ve Teknoloji AŞ
|8.08.2025
|101
|Sapro Temizlik Ürünleri Sanayi ve Ticaret AŞ
|8.08.2025
|102
|Kon-Tek Kontrol Teknolojileri ve Otomasyon Sanayi Ticaret AŞ
|11.08.2025
|103
|Biosys Biyomedikal Mühendislik Sanayi ve Ticaret AŞ
|13.08.2025
|104
|Evofone Teknoloji AŞ
|28.08.2025
|105
|Naturel Holding AŞ
|10.09.2025
|106
|Gümüşoğlu Tekstil Sanayi ve Ticaret AŞ
|18.09.2025
|107
|Taksim Holding AŞ
|29.09.2025
|108
|Q Yatırım Holding AŞ
|10.10.2025
|109
|ZMS Demir Kömür Petrol Ürünleri Sanayi ve Ticaret AŞ
|13.10.2025
|110
|Hastavuk Gıda Tarım ve Hayvancılık AŞ
|17.10.2025
|111
|Deba Atık Yönetimi ve Elektrik Üretimi Yatırım Sanayi Ticaret AŞ
|22.10.2025
|112
|Beşler Makarna Un İrmik Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ
|28.10.2025
|113
|Noksel Çelik Boru Sanayi AŞ
|6.11.2025
|114
|Koç Bakır Kablo Sanayi ve Ticaret AŞ
|7.11.2025
|115
|Fortis Enerji Elektrik Üretim AŞ
|10.11.2025
|116
|Dorçe Prefabrik Yapı ve İnşaat Sanayii Ticaret AŞ
|12.11.2025
|117
|Baycan Elektrik Müteahhitlik Sanayi ve Ticaret AŞ
|13.11.2025
|118
|Innovance Bilgi Teknolojileri AŞ
|13.11.2025
|119
|Özel İskenderun Gelişim Hastanesi Sanayi ve Ticaret AŞ
|13.11.2025
|120
|Point Solar Elektrik Üretim Sanayi Ticaret AŞ
|13.11.2025
|121
|Timur Gayrimenkul Geliştirme Yapı ve Yatırım AŞ
|13.11.2025
|122
|Çimstone İnşaat Malzemeleri Sanayi ve Ticaret AŞ
|14.11.2025
|123
|Güllük Mandalya Turizm ve Liman Hizmetleri AŞ
|14.11.2025
|124
|Sakarya Elektrik Dağıtım AŞ
|14.11.2025
|125
|Tiryaki Anadolu Holding AŞ
|14.11.2025
|126
|TV8 Tv Yayıncılık AŞ
|14.11.2025
|127
|Reis Makine Ticaret ve Sanayi AŞ
|15.11.2025
Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Halka Arz Başvurusu
|GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI HALKA ARZ BAŞVURUSU
|Başvuru Tarihi
|1
|Savur Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ
|22.07.2024
|2
|Luxera Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ
|26.08.2024
|3
|Z Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ
|09.11.2024
|4
|Zeray Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ
|29.11.2024
|5
|Ağaoğlu Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ
|16.12.2024
|6
|FCR Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ
|30.12.2024
|7
|Oğuzata Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ
|17.03.2025
|8
|Bakırcı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ
|02.05.2025
|9
|Ral Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ
|12.05.2025
|10
|Başakkent Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ
|19.06.2025
|11
|Selectum Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ
|26.09.2025
|12
|IC Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ
|09.10.2025
|13
|Mar Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ
|10.10.2025
|14
|Dağ Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ
|14.10.2025
|15
|İstinyepark İstanbul Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ
|21.10.2025
Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı Halka Arz Başvurusu
|GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI HALKA ARZ BAŞVURUSU
|Başvuru Tarihi
|1
|Zen Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı AŞ
|23.11.2023
|2
|Allbatross Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı AŞ
|10.06.2024
|3
|Başakkent Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı AŞ
|25.03.2025
|4
|İhlas Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı AŞ
|10.04.2025
|5
|Koray Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı AŞ