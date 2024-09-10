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SPK'dan altı kişiye geçici işlem yasağı

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) yayımladığı bülteninde Net Holding AŞ (NTHOL) pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlerde altı kişiye geçici işlem yasağı kararı verdi.

Haber Merkezi
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SPK'dan altı kişiye geçici işlem yasağı
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Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) altı kişiye geçici işlem yasağı kararı verdi.

Kurul tarafından yayımlanan bültende; Net Holding pay piyasasında gerçekleştirilen işlemler nedeniyle; Adil Koç, Ertan Eren, Mahmut Nedim Koç, Metin Demir, Seçkin Göller ve Suat Dursun isimli kişilere geçici işlem yasağı getirdi.

SPK bülteninde, "Net Holding AŞ (NTHOL) pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlerde 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun (SPKn) 107/1 maddesinde sayılan fiilin işlendiğine dair makul şüphe bulunması nedeniyle; 6362 sayılı SPKn’nun 1 inci maddesi çerçevesinde yatırımcıların hak ve yararlarının korunmasını teminen, 6362 sayılı SPKn’nun 128/1-(a) maddesine dayanarak yapay piyasa oluşturmaya yönelik işlemlerin engellenmesi amacıyla; 6362 sayılı SPKn’nun 101/1 maddesi ve V-101.1 sayılı Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği’nin 5/1 ve 6/1 maddeleri uyarınca; aşağıdaki tabloda bilgilerine yer verilen kişiler hakkında 11.09.2024 tarihli işlemlerden başlamak üzere Borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasına karar verilmiştir" denildi.

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