SPK'den 3 kişiye 6 ay geçici işlem yasağı kararı

SPK bülteninde, BJKAS pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin cezai işlem uygulandığı duyuruldu.

Buna göre, Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği'nin 5/1 ve 6/1 maddeleri uyarınca, Beşir Kaya, Eray Tanrıverdi ve Muhammed Timur Geçgel'e, 9 Kasım tarihli işlemlerden başlamak üzere borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanması kararlaştırıldı.