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SPK'den 3 kişiye 6 ay geçici işlem yasağı kararı

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ (BJKAS) pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin, 3 kişiye 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasına karar verdi.

Haber Merkezi
AA
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SPK'den 3 kişiye 6 ay geçici işlem yasağı kararı
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SPK bülteninde, BJKAS pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin cezai işlem uygulandığı duyuruldu.

Buna göre, Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği'nin 5/1 ve 6/1 maddeleri uyarınca, Beşir Kaya, Eray Tanrıverdi ve Muhammed Timur Geçgel'e, 9 Kasım tarihli işlemlerden başlamak üzere borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanması kararlaştırıldı.

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