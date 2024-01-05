SSK ve Bağ-Kur emeklisine ek zam gündemde: En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Geçen yılın enflasyon rakamının netleşmesiyle memur ve memur emeklisinin maaş artış oranı yüzde 49,25, işçi ve Bağ-Kur emeklilerinin aylık artış oranı ise yüzde 37,57 oldu. Memur ve işçi emeklileri arasındaki yaklaşık 12 puanlık fark "Zam oranında artış olur mu?" sorusunu akıllara getirdi.

NTV'nin haberine göre, ekonomi yönetiminin bu yönde bir çalışma yaptığı belirtiliyor. Bütçe imkanları zorlanmadan ve enflasyonla mücadele programına zarar vermeden adım atılması için çalışma yürütülüyor.

Emekliye ek zam ve en düşük emekli maaşında artış yapılacak mı?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın başlattığı çalışmada alternatifli planlar hazırlandı. Bu çalışma Hazine ve Maliye Bakanlığı'na ardından da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacak.

Çalışmada ücreti 7 bin 500 liraya tamamlanan emeklilerle ilgili de düzenleme yapılması hedefleniyor.

Emekliye maaş farkı ne zaman ödenir?

Düzenleme yasa gerektiriyor. Meclis 16 Ocak'a kadar kapalı ancak düzenlemenin yasalaşması sonrası emeklilere maaş farkı ödenebilir.

Emekliler arasındaki zam farkı geçmiş yıllarda da gündeme geliyordu. Ancak aradaki fark 1-2 puan düzeyindeydi.