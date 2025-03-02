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Şubatta fiyatı en çok artan ve azalan ürünler belli oldu

İstanbul'da şubat ayında fiyatı bir önceki aya göre en çok artan ürün taze fasulye, en çok düşen ürün ise karnabahar oldu.

Haber Merkezi
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Şubatta fiyatı en çok artan ve azalan ürünler belli oldu
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İstanbul Ticaret Odası (İTO), şubat ayında perakende fiyatı en fazla artan ve azalan ürünler ile değişim oranlarını açıkladı.

Bir önceki aya göre indekste yer alan 336 ana üründen 207'sinin fiyatında artış izlenirken, 30'unun fiyatı düştü.

Şubat ayında gıda ve alkolsüz içecekler harcamaları grubunda yer alan taze fasulye yüzde 21,55 ile fiyatı en fazla artış gösteren ürün oldu.

Fiyatında artış yaşanan diğer ürünlerin bazıları, yüzde 19,39 ile salatalık, yüzde 16,74 ile altın mücevherat, yüzde 14,43 ile erkek berberi, yüzde 13,95 ile zorunlu trafik sigortası, yüzde 12,76 ile yufka, yüzde 12,36 ile perde, yüzde 11,46 ile kola, yüzde 9,51 ile cips, yüzde 9,09 ile bisküvi, yüzde 8,89 ile pekmez, yüzde 8,84 ile kaymak, yüzde 8,64 ile muz, yüzde 7,98 ile yoğurt ve yüzde 7,93 ile balık oldu.

Şubatta, karnabahar yüzde 33 gerilemeyle, fiyatı en fazla azalan ürün olarak kayıtlara geçti.

Fiyatında azalış izlenen diğer ürünlerin bazıları, yüzde 16,78 ile kıvırcık, yüzde 16,09 ile domates, yüzde 11,93 ile patlıcan, yüzde 11,79 ile şehirlerarası otobüs bileti, yüzde 10,01 ile diğer sağlık ürünleri, yüzde 7,33 ile ıspanak, yüzde 6,82 ile roka, yüzde 6,66 ile mandalina olarak belirlendi.

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