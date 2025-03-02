KİPTAŞ Başkanı Ali Kurt: Kamu bankaları vatandaşa ev yenileme kredisi versin, kefili biz oluruz!

KİPTAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kurt 1-7 Mart Deprem Haftası kapsamında BirGün TV’ye konuk oldu. Buse İlkin Yerli'nin haberine göre, beklenen Marmara depreminin olası sonuçlarının yalnızca İstanbulluları değil tüm ülkeyi ilgilendirdiğini kaydeden Kurt, “Yıkılan sadece konutlar olmaz, ekonomi, eğitim, turizm ve sanat da çöker” dedi.

Kamu bankalarının, İBB’nin “İstanbul Yenileniyor” projesi kapsamında riskli binasını yenilemek isteyen tek bir yurttaşa dahi kredi vermediğini açıklayan Kurt’un konuşmanın temel başlıkları şu şekilde:

"Sadece konutlar yıkılmaz"

“Özel günler ve haftalar hiç unutulmaması gerekeni ısrarla hatırlamak içindir. 1-7 Mart tarihleri arasındaki Deprem Haftası da bunların başında gelir. Halkta deprem bilincinin oluşturulması amacıyla anılan bu hafta, deprem riskinin yüksek olduğu ülkemizde oldukça önemli. Deprem ülkesi olduğumuzu AFAD verileri ile ortaya koyalım: Ülkemizde 2000-2024 yılları arasında 426 bin 311 deprem meydana geldi. Yüz binlerce depremden sadece birkaçı ise on binlerce yurttaşımızın yaşamını yitirmesine neden oldu. 16 milyonluk nüfusu ile ülke nüfusunun yaklaşık yüzde 20’sini ve ayrıca ülke ekonominin üçte birini oluşturan İstanbul; ekonomi, sanat, eğitim ve turizmin başkenti. Dolayısıyla yüksek şiddetli bir deprem, sadece konutları yıkmayacak! Ülkenin dinamiği olan sosyal alanları da yıkacak.

2,4 milyon risk altında

2019 yılında yapılan tespit çalışmalarında Kuzey Anadolu Fay Hattı üzerinde beklenen depremle İstanbul’da 500 bin binanın hasar alması öngörülüyor. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un açıklamasına göre ise İstanbul'da 7,5 milyon konutun 1,5 milyonu yüksek risk altında. İstanbul'da acilen yıkılacak 600 bin evde oturuluyor. Bu rakamlara göre bir evi 4 kişilik aile olarak düşünürsek, 2,4 milyon İstanbulluyu olası bir 7,5 büyüklüğündeki depremde yitirebiliriz!

Tüm kurumların paydaşı olması gereken tek hedef var: İstanbul’daki riskli yapıları yenilemek! Bu noktada İBB’nin çok ciddi bir verimlilik sunan “İstanbul Yenileniyor” sistemi devreye giriyor. Riskli yapıların dönüşüm sürecinin hızlandırılmasını amaçlayan bu sistem, yurttaşların evlerini kentsel dönüşümle yenilemek için, müteahhitlerin de bu yapıları yeniden inşa etmek için başvuru yaptığı bir platform. Ancak bu sistemin etkin şekilde çalışabilmesi için halkın sürece aktif katılım sağlaması, yerel yönetimlerin sorumluluk alması ve kamu bankalarının finansal destekleri büyük önem taşıyor.

"Biz vatandaşa kefil oluruz"

İstanbul Yenileniyor sistemine bugüne kadar, 1 milyon 833 bin 156 insanımızı ilgilendiren 35 bin 734 başvuru yapıldı. Elimizde üçüncü aşamada 31 bin 857 riskli bağımsız birimin salt çoğunluk imzası var. Bu yurttaşlar ‘Borçlanmayı kabul ediyorum’ diyor! Elimizde 31 bin 857 bağımsız birimin de uzlaşısı var. Gerekli paydaşların sürece dâhil olması gerekiyor çünkü enflasyon aldı başını gidiyor, yurttaş bilinçlendi ama çaresiz.

Merkez Bankası Konut Fiyat Endeksi 2024 yılı dördüncü çeyrek verisi ekim, kasım ve aralık ortalamasına göre Türkiye’de bir konutun metrekare başı fiyatı 36 bin 131 lira iken, İstanbul’da bir konutun metrekare başı fiyatı 55 bin 730 liraya yükseldi. Böylece 100 metrekare bir dairenin fiyatı İstanbul’da 5.6 milyon lira oldu. Fiyatlar bu noktaya gelmişken, çözümü kim sunacak? Elbette, kamu bankaları. Kamu bankaları bu yurttaşlara uzun vadeli ve uygun koşullarda kredi imkânı sunarsa İstanbul’u depreme karşı dirençli hale getirebiliriz. Neden evini KİPTAŞ ile yenilemek isteyen tek bir yurttaşlara bile kredi verilmiyor? Bizi yanıltın ve bir yurttaşa dahi olsa evini yenilemesi için kredi verin! Biz yurttaşlara kefil olmaya hazırız. Deprem dirençli İstanbul’u inşa etmeyi ancak birlikte başarabiliriz. Bunun için de işbirliği yapmak zorundayız. TOKİ operasyonel gücünü riskli yapıları yenilemek için kullanmalıdır.

"Yoksula ev projesi yok"

Emlak Konut’a ise ayrı bir parantez açılması gerekiyor. Son günlerde açıklanan Kazançlı Yatırım Kampanyası’nı yakından takip ediyoruz. Şaşaalı reklamlarla yüksek gelir grubuna hitap eden, yatırım amaçlı ve ikinci, üçüncü konut alacakların önünü açan bir kampanyaya ihtiyacımız var mı! 4 bin 500 konut için yapılan bu kampanya, Emlak Konut’un satılamayan konut stoklarını eritmek için mi yapıldı? Bu kampanya açıkça, dar ve orta gelirliler için erişilemez konutları ifade ediyor! Asli görevimiz yurttaşların sağlıklı ve güvenilir konutlarda yaşamasını sağlamak olmalıdır, konutun yatırım aracı olarak kullanılmasını teşvik etmek değil!

"Harekete geçmeliyiz"

İstanbul Yenileniyor kapsamında KİPTAŞ ile kentsel dönüşüm süreci yürütülen 1999 ve öncesinde yapılan yapıların dönüşümünün sağlanması amacıyla düşük gelirli yurttaşlara %65’e varan yapım desteği sunuyoruz. Örnek verirsek Gökay Apartmanı’nda İBB Kentsel Dönüşüm Mali Destek Paketi’nden faydalanan 11 emekli hak sahibimizin toplam 4 milyon 678 bin TL'lik inşaat maliyetini biz karşılıyoruz. Üstümüze düşen sorumlulukları yerine getiriyor ve merkezi iradeye ısrarla işbirliği çağrısı yapıyoruz. Bu çağrı riskli yapıda yaşayan yurttaşlar içindir. İstanbul, ülkemizin lokomotifidir. 85 milyonun içinde yer aldığı trende lokomotif durursa herkes durur. Bu gerçeklikle kentsel dönüşüm projelerini hızlandırmalı ve yurttaşlara destek olmalıyız. Bu yılki Deprem Haftası’nı İstanbul’un geleceğini güvence altına alacak bir eylem çağrısı olarak görmeliyiz. İstanbul’un deprem dirençli bir şehir olması için bugün hiç zaman kaybetmeden harekete geçmeliyiz."