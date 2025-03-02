Bakan Işıkhan'dan kritik açıklama: Doğum izni artırılacak mı?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Meclis Kadına Karşı Şiddet ve Ayrımcılığın Önlenmesine Yönelik Meclis Araştırma Komisyonunda konuştu.

Bakan Işıkhan, "Doğum izninin artırılması ve işçi ile memur arasındaki farkları giderecek çalışmalarımıza başladık. Doğum izni sürelerini Nüfus Politikaları Kurulunda da gündeme alıyoruz. İzin sürelerinin daha da artırılması için çalışmalar yapıyoruz." dedi.

Kadınlar için doğum izni, doğum öncesi 8, doğum sonrası 8 hafta olmak üzere 16 hafta olarak uygulanıyor.

Babalara verilen izin konusunda ise uygulama farklı. Memurlarda bu izin 10, işçilerde ise 5 gün.