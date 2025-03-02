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Tüm kredi kartlarında limitler değişiyor

BDDK'nın geçtiğimiz yıl yaptığı yönlendirmeler çerçevesinde bankalar, müşterilerine sunduğu kredi kartı uygulamalarında birçok kısıtlamaya giderken, yapılan değişiklikler ile nakit avans işlemlerinde uygulanacak limit ve vade sayısı aşağı çekilmişti. Ekonomide normalleşme adımlarına hız verilirken, nakit avans işlemlerine yönelik tüm limitlerin yeniden düzenlenmesi planlanıyor.

Haber Merkezi
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Tüm kredi kartlarında limitler değişiyor
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Türkiye'de görülen yüksek enflasyonla mücadele etmek amacıyla 'parasal sıkılaşma' sürecini başlatan ekonomi yönetimi, bu kapsamda kredi kartı sahiplerinin uygulayacağı nakit avans işlemlerine yönelik yeni kısıtlamalar getirmişti. 

2024 yılının ilk ayları itibarıyla bankalar, herhangi bir resmi tebliğ yapılmamasına karşın BDDK'nın talimatı doğrultusunda kredi kartlarının nakit avans limitini, kart limitinin yüzde 25'i ile sınırlandırdı. Sözcü'nün haberine göre, bu tür işlemlerde geçtiğimiz dönemlerde uygulanan 12 aylık vade sınırı da tüm bankalar için 3 aya düşürüldü. 

Faiz indirimleri kredi kartında normalleşmeyi getiriyor

Aralık ayı itibarıyla 8 ayın ardından politika faizinde 250 baz puanlık indirime giden Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), ocak ayında da söz konusu kararı tekrarlayarak bankaların kredi faizlerinde aşağı yönlü güncellemelere gitmesine zemin hazırladı. 

TCMB'nin geçtiğimiz yıl yayınladığı tebliğ nedeniyle faiz indirimleri, halihazırda sabit tutulan kredi kartı faizlerinde herhangi bir değişikliğe neden olmadı. Buna karşın son haftalarda düşüşe geçen tüketici kredisi faizleri, kredi kartı işlemlerinde normalleşmeye gidilmesine zemin hazırlamakta.

Eski sistem geri geliyor

Tüm bankalar şu anda müşterilerin toplam kredi kartı limitlerinin yüzde 25'ini nakit avans işlemlerinde kullanmasına izin verirken, bu işlemler için en yüksek vade ise 3 ay ile sınırlı tutulmakta. Normalleşme adımları kapsamında nakit avans limitinin ilk aşamada yüzde 50 seviyesine çekilmesi ve vade sayısının 6 aya çıkarılması planlanıyor.

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